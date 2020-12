Real Madrid : Benzema vendu, son prix est fou

Dans : Liga.

Poussé dehors à plusieurs reprises au sein du Real Madrid, Karim Benzema va-t-il prendre la porte durant l’été 2021 ? La question mérite d’être posée…

Pourtant, l’attaquant français réalise une nouvelle fois une grande saison chez les Merengue. Double buteur contre l’Athletic Bilbao cette semaine en Liga (3-1), le joueur de 32 ans prouve match après match qu’il fait partie du gratin mondial. Malgré tout, KB9 arrivera à un an de la fin de son contrat au Real l’été prochain. Et alors que Florentino Pérez n’envisage pas de le prolonger, malgré l’amour que porte Zinedine Zidane pour son compatriote, Madrid pourrait chercher à vendre son Tricolore au mercato. En quête de liquidités pour s’attacher les services de Kylian Mbappé (PSG) et d’Erling Haaland (Dortmund), le président du Real espère empocher 60 millions d'euros avec la potentielle vente de Benzema, selon Diariogol.

Mais si l’ancien buteur de l’Olympique Lyonnais continue de briller, et notamment en Ligue des Champions, Zidane ne voudra pas perdre Benzema. D’autant plus que le coach peut compter sur le soutien du conseil d'administration du Real, qui apprécie beaucoup son attaquant, arrivé contre un chèque de 35 ME en 2009. Fidèle au « meilleur club du monde » comme il le dit souvent, KB9 sait que son coach irait au bout du monde avec lui. Cette semaine, Zizou a d’ailleurs avoué que Benzema était le « meilleur attaquant français de l'histoire ». Une déclaration qui n’a pas plu à tout le monde, mais elle montre au moins que Zidane veut continuer de construire son équipe autour de son Gone. Une volonté qui pourrait tomber à l’eau si Florentino Pérez mène à bien son nouveau projet galactique...