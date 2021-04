Real Madrid : Benzema avoue être sans pitié avec Vinicius

Dans : Liga.

Vinicius Junior revit avec le Real Madrid, et il a même le droit aux encouragements de Karim Benzema, qui ne l'a pourtant pas toujours félicité par le passé.

La scène a forcément fait beaucoup parler, tant il est rare d’entendre deux joueurs de la même équipe cracher de la sorte sur un coéquipier. Alors que le Real Madrid était en grand danger en Ligue des Champions, Karim Benzema avait ainsi taillé en pièces Vinicius Junior auprès de son compatriote Ferland Mendy. « Il fait n’importe quoi. Frère, je joue pas avec, la vie de ma mère. Il joue contre nous », avait lancé KB9 à la mi-temps du match face à Mönchengladbach, ne pensant pas qu’un micro allait capter cette conversation dans le couloir. En seconde période, Benzema n’avait ainsi pas fait une seule passe au Brésilien, même si la polémique avait ensuite été difficilement calmée par les différents joueurs concernés. A l’heure où Vinicius Junior a trouvé ses marques et a été décisif dans la victoire 3-1 face à Liverpool, l’ancien lyonnais a de nouveau été interrogé sur son compère d’attaque. Jouant franc jeu, Karim Benzema a reconnu qu’il était parfois dur à l’encontre de Vinicius, mais que c'était pour son bien.

« Vini est un très jeune joueur. Je crois en lui, car il a tout pour réussir ici. C'est pour ça que je parle beaucoup, beaucoup avec lui sur le terrain, hors du terrain... Parfois je lui parle un peu fort mais c'est pour lui. Je sais qu'il peut donner plus, car c’est un phénomène quand il le veut », a confié à la chaine Movistar+ celui qui porte le brassard de capitaine du Real Madrid en l’absence de Sergio Ramos. Une relation qui semble en tout cas fonctionner, même si Benzema et Vinicius ne sont pas les joueurs les plus complices sur le terrain, ils ont chacun des qualités qui plaisent à Zinedine Zidane, bien décidé à désormais aligner les deux pour finir la saison en boulet de canon.