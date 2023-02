Real Madrid : Ancelotti en danger, le nom de Zidane sort du chapeau

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Carlo Ancelotti a du mal à tenir la barre au Real Madrid, et les matchs couperets arrivent. Quatre entraineurs sont cités pour prendre la suite.

La situation ne s’arrange pas au Real Madrid, où le rythme de la première partie de saison est désormais bien lointain. Depuis la reprise, la Casa Blanca perd régulièrement pied et ne parvient pas à redresser la barre, après l’échec en finale de la Super Coupe. Premier rang des accusés, comme d’habitude, se trouve Carlo Ancelotti, qui est pointé du doigt pour son incapacité à trouver des solutions dès que Karim Benzema n’est pas à 100 %. La dernière défaite à Malaga met la pression avant la double confrontation avec Liverpool en Ligue des Champions, pour une revanche de la dernière finale. Le FC Barcelone peut s’envoler vers le titre si le rythme actuel se poursuit, et l’entraineur italien sait qu’il ne peut rester à son poste que si les saisons parfaites s’enchainent. Florentino Pérez n’est pas du genre à être patient, et le président du club de la capitale espagnole n’est pas satisfait du niveau de jeu de son équipe. Résultat, plusieurs noms sont déjà cités en cas de mouvement de taille sur le banc de touche.

Zidane et Mourinho pour un come-back ?

💬 @MrAncelotti: “Nos ha afectado mucho el gol encajado tan pronto y el penalti fallado."#RCDMallorcaRealMadrid pic.twitter.com/UvqcimZL4O — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 5, 2023

Le Sunday Express indique ainsi que quatre entraineurs sont pressentis pour prendre place au Santiago Bernabeu si jamais Carlo Ancelotti ne parvenait pas à redresser la barre. Le premier nom est celui d’un entraineur souvent annoncé dans le viseur du Real : Mauricio Pochettino. L’ancien coach du PSG est libre, et cela fait longtemps que Pérez le suit et l’apprécie. Autre coach façonné en Premier League, Jurgen Klopp et sa passion pour le jeu ne laissent pas insensible les dirigeants madrilènes. Ces derniers peuvent aussi décider de faire de nouveau confiance à d’anciens entraîneurs du club. En effet, le journal anglais assure que José Mourinho et Zinedine Zidane font partie des solutions envisagées pour remettre de l’ordre à Madrid. Le Français a déjà effectué deux passages et possède une image très appréciée chez les socios. Pour Mourinho, c’est un souvenir plus brouillé, mais le Portugais a mis de l’eau dans son vin ces dernières années. Un quatuor de luxe donc pour faire comprendre à Carlo Ancelotti que la pression est maximale au Real Madrid, dans une deuxième partie de saison qui débute pour le moment très mal.