Real ‍: Le problème détecté, Xabi Alonso va frapper

Le Real Madrid va prochainement clôturer une saison calamiteuse. Xabi Alonso devra rapidement mettre fin aux querelles de vestiaire qui polluent la vie du groupe.

Le Real Madrid va démarrer une nouvelle ère la saison prochaine sous les ordres de Xabi Alonso. Le technicien espagnol n'arrivera pas dans la capitale espagnole sans quelques garanties. Cet été, pas mal de changements auront lieu au sein de la Casa Blanca. Cela passera par des arrivées mais aussi des départs. Xabi Alonso va s'entretenir avec certains joueurs pour faire le point. Ce sera le cas avec Jude Bellingham. Auteur d'un exercice décevant, l'Anglais aurait en plus des problèmes avec des joueurs du vestiaire madrilène. Une situation qui va devoir changer.

Bellingham, Xabi Alonso ne va pas aimer

Selon les informations de Don Balon, Jude Bellingham est aujourd'hui l'une des principales sources de tension au sein du Real Madrid et de son vestiaire. L'ancien milieu de terrain du Borussia Dortmund n'a plus aucune relation avec Antonio Rudiger. Les deux hommes ont récemment eu une altercation à l'entrainement et leur inimitié serait totale. Aussi, Bellingham serait très distant avec Vinicius Jr, autre leader du vestiaire. Xabi Alonso devra donc calmer tout ce petit monde. Il se dit que l'ancien joueur du Real Madrid ne fera aucun cadeau à qui que ce soit. L'objectif sera de mettre en lumière le collectif avec comme leader : Kylian Mbappé. Jude Bellingham va devoir s'y faire et retrouver un peu de sérénité. Après une première grande saison avec les Merengue, l'Anglais a peu à peu baissé de régime. Il aura été très décevant lors de cet exercice. Pour rappel, le Real Madrid ne remportera pas la Liga, la Ligue des champions et la Coupe du Roi... Il sera difficile de faire pire la saison prochaine pour Xabi Alonso.