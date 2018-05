Dans : Liga, Mercato.

Suite au départ de Zinedine Zidane du côté du Real Madrid, Karim Benzema a tenu à adresser un joli message à son ancien entraîneur.

« J’ai pris la décision de quitter mon poste d’entraineur du Real Madrid. Je pense que cette équipe doit continuer à gagner et a besoin d'un changement de discours après trois ans ». Ce jeudi midi, lors d'une conférence de presse exceptionnelle, Zinedine Zidane a annoncé son départ du Real avec effet immédiat. Une décision aussi soudaine que brutale qui a mis le feu au sein du football mondial. Mais ZZ a fait son choix de lâcher les Merengue au « bon moment », et c'est irrévocable. Ce qui a forcément ému Karim Benzema, vainqueur de trois Ligue des Champions et d'une Liga sous les ordres de Zizou.

« Je n’avais pas eu le plaisir de jouer avec toi frérot, mais j’ai eu l’immense honneur de t’avoir comme entraîneur. Alors je te remercie du fond du cœur pour tout ce que tu m’as transmis et apporté. Bonne continuation à toi et aux tiens et peut-être à bientôt challah. Merci Zizou ! », a lancé, sur Twitter, KB9, qui souhaite donc le meilleur à Zidane pour la suite, loin du Real. Un triste hommage montrant que le Real est en fin de cycle. Reste désormais à savoir si Benzema sera conservé dans l'effectif madrilène après le départ de son coach préféré...