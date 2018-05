Real Madrid - Zidane : « C’est le bon moment »

Dans : Liga, Foot Europeen.

Zinedine Zidane, entraineur du Real Madrid, a annoncé sa décision de ne pas continuer avec le club espagnol après ses trois victoires en Ligue des Champions : « J’ai pris la décision de quitter mon poste d’entraineur du Real Madrid. Je pense que cette équipe doit continuer à gagner et a besoin d'un changement de discours après trois ans. J'aime beaucoup ce club. Je remercie le président de m'avoir permis de jouer dans ce club et de l'entraîner. Pour moi, pour l’équipe, pour le club, il était l’heure de changer de leader, de méthode. C’est une décision qui m’est apparue logique pour tout le monde. C’est ma décision et après ces trois années, je suis sûr que c’est le bon moment. A un moment donné, il faut aussi savoir s'arrêter. Je veux que le club continue à gagner, et qu'avec moi cela aurait été peut-être compliqué. Il y a des bons moments, et des moments difficiles. Je ne les oublie pas. Si c'est pour vivre une autre saison avec des moments difficiles, ce n'est pas ce que je veux. Ce club, je l'ai dans mon coeur, je voulait que ça se termine bien. C'est mon raisonnement pour dire que c'est le moment ».