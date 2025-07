Real ‍: Le clan Vinicius déclare la guerre à Xabi Alonso

Dans : Liga.

Les premiers pas de Xabi Alonso au Real Madrid sont encourageants lors de la Coupe du monde des Clubs, mais le technicien espagnol s’est déjà fait un ennemi en la personne de Rodrygo. Le déclassement du Brésilien affecte aussi son meilleur ami du vestiaire, à savoir Vinicius.

Xabi Alonso a pris un vrai risque en débarquant au Real Madrid pour la Coupe du monde des clubs, après une saison décevante durant laquelle l’équipe de Carlo Ancelotti n’a gagné aucun titre majeur. L’ex-technicien du Bayer Leverkusen aurait pu faire le choix de débarquer après ce Mondial des clubs américain, mais il a finalement relevé le challenge. Une façon pour lui de jauger son effectif sur la durée d’une compétition, avant de trancher dans le vif lors de la seconde partie du mercato. Un homme fait déjà les frais des premiers choix de Xabi Alonso, il s’agit de Rodrygo. Le nom du Brésilien est évoqué à Arsenal ou encore à Manchester City, et son départ ne semble plus faire l’ombre d’un doute.

Son traitement fait toutefois débat dans le vestiaire du Real Madrid. Le site Don Balon nous apprend que Vinicius Junior et Eder Militao, très proches de leur compatriote brésilien, « forment une unanimité dans le vestiaire » et soutiennent Rodrygo face au choix de Xabi Alonso de le déclasser. Preuve que l’histoire d’amour démarre mal entre l’entraîneur de 45 ans et Vinicius, on apprend par ailleurs de la part d’El Chiringuito que l’attaquant brésilien a stoppé les discussions avec le Real Madrid au sujet de sa prolongation de contrat. La tendance était pourtant à la signature d’un nouveau bail ces dernières semaines, mais il semblerait que l’ailier de 24 ans soit de plus en plus dans le doute quant à son avenir.

Les Brésiliens unis contre Xabi Alonso ?

L’explosion de Gonzalo Garcia et l’intérêt que porte Xabi Alonso à Kylian Mbappé pourrait finalement encourager « Vini » à imiter Rodrygo en quittant le Real Madrid. Cela serait une véritable surprise, quand on sait à quel point l’entraîneur merengue comptait sur le duo Vinicius-Mbappé pour la saison à venir. Mais avec deux ventes de ce niveau, le Real Madrid pourrait réinvestir sur un nouvel attaquant, en façonnant un effectif totalement compatible avec la philosophie de Xabi Alonso. Une chose est en tout cas certaine, le vice-champion d’Espagne tranchera rapidement dans le vif et n’hésitera pas à placer Vinicius sur la liste des transferts s’il refuse catégoriquement de prolonger alors que son bail court jusqu’en 2027.