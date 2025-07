Rodrygo viré par le Real, deux clubs arrivent à Madrid

Dans : Liga.

Par Nathan Hanini

Dans un secteur bouché, le Real Madrid va devoir faire du tri offensivement sur le mercato. Xabi Alonso a tranché l’avenir de Rodrygo. Selon la presse espagnole, le Brésilien va quitter l’Espagne cet été. Un transfert estimé à 100 millions d’euros.

Xabi Alonso fait déjà des choix forts sur son secteur offensif. Le technicien espagnol ne compte pas s’opposer à un départ de Rodrygo. Le Brésilien n’a disputé que deux matchs dans cette Coupe du monde des clubs et n’a plus été titulaire depuis la première journée. La presse espagnole l’affirme, le Real Madrid a déjà fixé le prix de l’international brésilien (33 sélections, sept buts). Deux clubs se sont déjà positionnés sur le joueur. Son avenir sera réglé après la compétition aux États-Unis.

Rodrygo, c’est 100 millions

🗨️ Julio Pulido: "Algo pasa más allá de lo deportivo y creo que urge buscar una solución y no sé si la mejor es que continúe en el equipo"



😳 @aromeroser: "Xabi Alonso ni castiga, ni premia a Rodrygo, simplemente lo utiliza. En su cabeza, es el último de los de arriba ahora" pic.twitter.com/VwAEFomVXu — El Larguero (@ellarguero) June 27, 2025

Dans la célèbre émission El Chiringuito, le journaliste Eduardo Inda affirme que l’avenir du joueur ne se fera pas du côté de la capitale espagnole. Rodrygo a reculé dans la hiérarchie et le secteur doit être dégraissé. « Le Real Madrid a profité de la Coupe du monde des clubs pour voir ce qu'il adviendra de l'avenir de Rodrygo. Jusqu'à présent, il a été titulaire lors du premier match, n'a pas joué une seconde lors du deuxième et a joué quelques minutes lors du troisième. Xabi Alonso a fait comprendre au club que s'il partait, il ne porterait pas préjudice à l'équipe. Ce poste serait occupé par Arda, Brahim et Mastantuono. Il y a un surplus de joueurs dans cette zone du terrain. Le Real Madrid a signé pour 160 millions d’euros sur ce secteur et les 100 millions qu'il pourrait apporter pourraient contribuer à un bilan positif, » explique-t-il. Toujours selon la presse espagnole, Rodrygo est très courtisé, mais deux clubs sont réellement concernés par les négociations. Le Real a reçu une offre d’Arabie Saoudite. L’autre club n’est nul autre que Manchester City. Une première offre de 85 millions pourrait tomber avec des bonus permettant d’arriver à 100 millions d’euros pour ce qui serait l'un des gros transferts de l'été.