Real : Cristiano Ronaldo et Deschamps, ils font le succès de Benzema

Absolument intenable en ce moment avec le Real Madrid, Karim Benzema est en train de porter son équipe comme jamais. Avec le titre de champion d'Espagne au bout...

L’attaquant français enchaine non seulement les buts et les actions décisives, mais il démontre aussi des qualités sur la longévité qui forcent le respect. Sur le plan disciplinaire, Karim Benzema n’est jamais suspendu. Les cartons inutiles, les provocations ou les simulations, sans parler des fautes, il ne connait pas. Physiquement, l’ancien joueur de l’OL n’est que très rarement blessé, grâce à une hygiène de vie qui a beaucoup évolué. Comme l’explique L’Equipe, KB9 s’est énormément inspiré de Cristiano Ronaldo dans son approche de la préparation physique. Ainsi, il a progressivement stoppé les exercices destinées à prendre de la masse musculaire, et a privilégié le gainage afin d’affiner et de renforcer les muscles, sans les rendre trop épais.

Résultat, une plus grande force, tout en redonnant du dynamisme et de l’explosivité. Mais dans cette recette pour expliquer la réussite actuelle de Karim Benzema, toujours aussi frais malgré l’accumulation des matchs sur les dernières années, il y a aussi le repos forcé. En effet, ses années d’absence en équipe de France lui permettre de bien couper quand quasiment tous ses coéquipiers vont aux quatre coins du monde pour les matchs internationaux. Au sein du Real Madrid, on avoue sans problème que cette trêve forcée lui permet à chaque fois de renforcer les batteries, et d’avoir du temps libre avec les préparateurs ou les adjoints de la Maison Blanche pour travailler des domaines spécifiques, comme ses points faibles. Résultat, même s’il aurait certainement préféré disputer l’Euro 2016 et la CDM 2018, le buteur tricolore profite au moins de cette mise à l’écart pour entrer un peu plus dans la légende du Real Madrid.