Esp : Derrière Karim Benzema, c'est le néant au Real Madrid

Dans : Liga.

Véritable leader du Real Madrid, Karim Benzema réalise sans doute l'une des meilleures saisons de sa carrière.

Depuis qu'il a rejoint le Real Madrid en 2009, Karim Benzema a vu défiler les attaquants pour le concurrencer : Gonzalo Higuain, Javier Hernandez, Emmanuel Adebayor, Alvaro Morata... Tous sont partis depuis. Pas lui. Seul membre de la "BBC" encore présent au club, il porte véritablement son équipe depuis le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus. Sans le Portugais, l'ancien lyonnais a marqué 69 buts, et le tout sans tirer les penaltys ! À la fois buteur et passeur, Benzema est le dépositaire du jeu du Real. Toutes compétitions confondues, l'attaquant a marqué 12 buts et délivré 5 passes décisives. Des performances qui poussent son entraîneur Zinédine Zidane à se montrer très élogieux envers lui. Mais si les prestations XXL du numéro 9 permettent de cacher le néant se trouvant derrière lui, Marca aime à rappeler que sans Benzema, le Real n'a pas d'autre attaquant au niveau.

Remplaçants du Français, Luka Jović et Mariano sont à la peine. Recruté en 2019 pour 60 millions d'euros, le Serbe n'est plus que l'ombre du joueur qu'il était en Bundesliga. Bien que Zizou lui ait donné sa chance, il n'a pas réussi à la saisir lors de ses titularisations face au Betis, Valladolid ou contre le Shaktar en Ligue des Champions. La statistique fait mal, mais l'attaquant n'est impliqué sur aucun but cette saison (0 but, 0 passe). Le constat n'est pas beaucoup plus encourageant pour Mariano. L'ancien buteur de l'OL n'a marqué qu'un but en 5 apparitions. Seul au monde au poste de numéro 9, Karim Benzema n'est pas non plus entouré de la meilleure façon sur les ailes. En effet, entre les blessures à répétition d'Eden Hazard et l'irrégularité de joueurs comme Asensio, Rodrygo ou Vinicius, le chouchou de Zidane doit bien trop souvent faire la différence tout seul. Malgré tout, le Real Madrid reste bien placé en Liga (2e) et a bénéficié d'un tirage abordable en Ligue des Champions (Atalanta). Les supporters madrilènes doivent maintenant espérer que Benzema conserve son niveau de jeu jusqu'à la fin de saison.