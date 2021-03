Real : Coman plutôt que Mbappé, le plan low-cost de Zidane

Dans : Liga.

Zinedine Zidane est convaincu que le Real Madrid doit se renforcer dans le secteur offensif lors du prochain mercato estival.

Ce n’est plus un secret pour personne, la priorité de l’entraîneur du Real Madrid se nomme Kylian Mbappé. Le président merengue Florentino Pérez est sur la même longueur d’ondes que son coach, mais il sera très délicat de boucler le transfert de l’attaquant du PSG en cette période de pandémie. En effet, tous les clubs européens souffrent financièrement et il ne sera pas aisé pour le Real Madrid de sortir 150 à 200 ME pour s’octroyer les services de l’ancien Monégasque. C’est ainsi que selon les informations obtenues par le Diario GOL, Zinedine Zidane a soufflé le nom d’un autre attaquant français à ses dirigeants en cas d’échec dans le dossier Kylian Mbappé.

Preuve que Zinedine Zidane veut recruter le Parisien pour le faire jouer sur un côté, c’est un autre ailier tricolore qui est dans le viseur du coach du Real Madrid. Il s’agit, à la surprise générale, de Kingsley Coman. Homme fort du Bayern Munich lorsqu’il est épargné par les blessures, l’attaquant de l’Equipe de France a un profil similaire à celui de Vinicius Junior… en beaucoup plus efficace. Son état d’esprit, son efficacité au plus haut niveau et ses dribbles déroutants ont totalement convaincu Zinedine Zidane qu’il était un joueur pour le Real Madrid. Financièrement, l’opération serait bien sûr moins coûteuse que le transfert de Kylian Mbappé puisque Kingsley Coman est valorisé à hauteur de 55 ME par le Bayern Munich. Reste maintenant à voir si le champion d’Allemagne en titre a l’intention de se séparer de l’ancien ailier de la Juventus Turin et du Paris Saint-Germain. C’est loin d’être une évidence…