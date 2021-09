Real : Camavinga fait une entrée explosive dans l'histoire

Dans : Liga.

Par Alexis Rose

Transféré de Rennes au Real Madrid lors des dernières heures du mercato estival, Eduardo Camavinga a plus que réussi ses grands débuts sous le maillot des Merengue.

Ce dimanche soir, lors de la quatrième journée de Liga, le club madrilène a pu compter sur le talent de ses Français face au Celta Vigo (5-2). Car si Karim Benzema, encore et toujours présent, a inscrit un triplé pour permettre à son club de prendre la tête du championnat d’Espagne avec 10 unités, Eduardo Camavinga a aussi marqué des points dans l'esprit de Carlo Ancelotti. Puisque pour sa grande première sous le maillot du Real, l'international français a marqué son premier but. Entré en jeu à la 66e minute de jeu à la place d’Hazard, le milieu a effectivement trouvé le chemin des filets six minutes plus tard.

🇪🇸 #LaLiga

🌠 Et l'entrée en jeu pour Eduardo Camavinga !

🤩 Première apparition pour le Français sous le maillot madrilène ! pic.twitter.com/V6BgrLL9Fx — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 12, 2021

🇪🇸 #LaLiga

😍 EDUARDO CAMAVINGA !

⚡️ 6 minutes après son entrée en jeu, le jeune milieu est déjà buteur !

🇫🇷 Des débuts de rêve pour l'international tricolore ! https://t.co/k9tk9fDuUy — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 12, 2021

Autant dire que le joueur de 18 ans a parfaitement réussi ses débuts, à l’image de son départ en équipe de France, où il avait aussi marqué un but lors de la première sélection. Si le Real n’a pas réussi à recruter Kylian Mbappé lors du dernier mercato, les dirigeants de Madrid se disent déjà qu’ils ont réalisé un sacré coup en achetant Camavinga à Rennes pour 31 millions d’euros. En tout cas, les supporters madrilènes ont apprécié le spectacle pour leur come-back au Stade Santiago-Bernabéu. Et sur les réseaux sociaux, les débuts fracassants de Camavinga au Real font plaisir à tout le monde. Le milieu de terrain n'a pas non plus caché sa joie, lui qui a publié sur Instagram la photo de son but peu après le coup de sifflet final.

Il faut dire qu'il y a de quoi être heureux, lui qui avait visiblement du feu dans les jambes lors de ses premiers ballons. Sur la première remise, il a ainsi enchainé un petit râteau et une passe pied droit pour prévenir le nouveau Bernabeu de sa volonté de frapper fort. Son but, d'un tir de près après avoir bien suivi une action en solo de Luka Modric, démontre aussi la volonté de Carlo Ancelotti de l'utiliser plus haut qu'à Rennes pour le moment. Ces débuts parfaits ont en tout enthousiasmé la presse espagnole, totalement dithyrambique sur les premiers pas de la recrue de dernière minute du Real Madrid. « Camavinga a déjà réalisé des débuts historiques, avec un but après six minutes. Il est aussi devenu le 33e plus jeune joueur à jouer sous le maillot madrilène. Des débuts de rêve qui terminent une semaine incroyable pour le jeune joueur français », explique ainsi Marca, pour qui Eduardo Camavinga vient donner un coup de jeune à un entrejeu un peu vieillissant avec les éternels Kroos, Modric et Casemiro.