Real : Benzema plus grand que Zidane, l’authentique exploit

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Avec 303 buts sous les couleurs du Real Madrid, Karim Benzema est définitivement dans l’histoire du club merengue.

Auteur d’un nouveau doublé avec le Real Madrid face au FC Valence ce week-end, Karim Benzema s’impose doucement mais surement comme l’un des joueurs les plus marquants de l’histoire du club merengue. Preuve que Karim Benzema est en train de laisser une trace incroyable au Real Madrid, de nombreux consultants le placent désormais au-dessus de Zinedine Zidane. C’est le cas de Bernard Lions mais également de Grégory Schneider, lesquels ont débattu à ce sujet sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe. Et pour le journaliste de Libération, il n’y a même plus photo entre Karim Benzema et Zinedine Zidane tant l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais s’est imposé dans un premier temps comme un formidable serviteur de Cristiano Ronaldo avant de devenir une incroyable machine à buts et un leader incontournable après le départ du Portugais.

Grégory Schneider place Benzema devant Zidane

Benzema and Vinicius have scored more goals this season than the entire Barcelona squad combined 😳 pic.twitter.com/m3ywucMc4d — ESPN FC (@ESPNFC) January 9, 2022

« Benzema est-il plus grand que Zidane au Real ? Moi comme ça, je trouve qu’il n’y a pas photo. Il y a en a un qui a fait dix ans au Real, l’autre cinq déjà. Je trouve que Zidane a été un grand joueur parmi d’autres grands joueurs (Ronaldo, Figo, Morientes, etc). Benzema s’est transformé lui. Il a déjà été un grand joueur d’équipe avec Ronaldo et depuis plusieurs saisons c’est un immense soliste, un immense leader. Donc je trouve qu’il a fait plus, il a évolué, il s’est transformé dans des proportions incroyables donc je le place au-dessus de Zidane » a lancé Grégory Schneider, pour qui Karim Benzema a clairement dépassé Zinedine Zidane dans l’histoire du club mythique qu’est le Real Madrid. Le compliment ultime pour Karim Benzema, lequel est un admirateur inconditionnel de Zidane. Du côté des supporters du Real Madrid, chacun se fera son avis selon sa sensibilité…