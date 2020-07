Real : Benzema à ce niveau, même Varane a du mal à y croire

Dans : Liga.

Impressionnant cette saison avec le Real Madrid, Karim Benzema a bluffé tout le monde. Y compris son coéquipier Raphaël Varane.

Le temps où Karim Benzema était critiqué pour ses statistiques semble déjà lointain. Cette saison, l’attaquant du Real Madrid a largement contribué au sacre de son équipe en Liga avec 21 buts. Un nombre flatteur auquel il faut ajouter son influence positive dans le jeu des Merengue. C’est pourquoi beaucoup considèrent que le Français vient de réaliser son meilleur exercice avec la Maison Blanche. Son coéquipier Raphaël Varane ne les contredira pas, lui qui n’a jamais vu son compatriote évoluer à ce niveau.

« Il est vraiment en grande forme, a commenté le défenseur central interrogé par le site de l’UEFA. Je ne suis pas surpris par ses qualités, on les connaît, mais là, il les exploite vraiment à fond. Il est en pleine confiance. Il est au sommet de son art. Il a trouvé une forme de plénitude et c’est tout bénéfice pour l’équipe. On est très contents, bien sûr. C’est notre leader d’attaque, il nous apporte beaucoup. Pas seulement par ses buts, mais aussi par ses déplacements, par sa qualité de jeu, par les mouvements qu’il peut créer aussi en attaque. Il permet en tout cas à l’équipe de développer son jeu. Il arrive à un moment où il a l’expérience, il a la qualité et il est en pleine forme physiquement. » De bon augure pour le Real avant son huitième de finale retour de la Ligue des Champions face à Manchester City (défaite 2-1 à domicile à l'aller).