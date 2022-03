Real-Barça : Le clan Benzema chambre Gérard Piqué

Dans : Liga.

Par Nicolas Issner

Absent du Clasico pour blessure, Karim Benzema est tout de même cité après l'humiliation (4-0) infligée par le Barça. L'ancien agent, devenu proche, du numéro neuf a répondu à Gérard Piqué sur Twitter après la rencontre.

« Nous sommes de retour », voici ce qu'a déclaré Gérard Piqué sur son compte Twitter seulement quelques minutes après le coup de sifflet final à Santiago Bernabeu. Le FC Barcelone a pris sa revanche ce dimanche sur le match aller en écrasant (4-0) le Real Madrid dans son antre. A l'image de Pierre-Emerick Aubameyang, rayonnant avec deux buts et une passes décisives, Gérard Piqué a retrouvé une seconde jeunesse. Premièrement, le défenseur aux 606 caps avec le Barça a retrouvé un niveau très correct depuis l'arrivée de Xavi en novembre. Deuxièmement, l'homme de charnière de 35 ans a de nouveau utilisé son arme fétiche....Twitter. En 2017, Gérard Piqué avait créé la polémique sur le réseau social en annonçant que Neymar resterait au Barça avec son fameux « Se queda », avant de finalement voir le Brésilien rejoindre le Paris Saint-Germain quelques semaines plus tard. Et ça, Karim Djaziri ne l'a pas oublié.

On a trouvé la une de «Sport» demain ! Pour le foot espérons qu’il ne se trompe pas cette fois … pic.twitter.com/IG7cthZ7J4 — Karim Djaziri (@KDjaziri) March 20, 2022

« Espérons qu'il ne se trompe pas cette fois »

L'ancien agent de Karim Benzema a souhaité rafraichir la mémoire de Gérard Piqué après son tweet victorieux posté après le 4-0 du Clasico. Peu de temps après la réaction à chaud de Gérard Piqué, Karim Djaziri a retweeté les propos du joueur catalan en remettant le « Se queda » de 2017 sur le devant de la scène. Une réponse cinglante sur Twitter qui a été modérément appréciée, l'agent agent toujours grand fan de KB9 étant surtout accusé d'être simplement un mauvais perdant, alors que la supériorité du Barça est indiscutable sur ce match. Légèrement blessé, Karim Benzema n'avait pas été retenu pour le Clasico, et le Real a de quoi faire venir au niveau de son avance en Liga. Il reste à savoir si le Barça est vraiment de retour sur le long terme, et non pas sur un match, certes de très bonne facture.

De son côté, l'international français, auteur de cinq buts sur ses quatre derniers matchs en Bleus, a également dû renoncer à sa convocation à Clairefontaine. Le Madrilène a été remplacé par Olivier Giroud, absent depuis neuf mois. L'Équipe de France affrontera la Côte d'Ivoire (25 mars) et l'Afrique du Sud (29 mars).