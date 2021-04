Real : Banni des Bleus, Benzema en a fait une force

Dans : Liga.

Principal atout offensif du Real Madrid, Karim Benzema s’est imposé parmi les tout meilleurs attaquants au monde. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, sa mise à l’écart en équipe de France n’y est pas étrangère.

Voilà plus de cinq ans que Karim Benzema n’a plus porté le maillot de l’équipe de France. Inutile de revenir sur les raisons de sa mise à l’écart. Le problème est davantage personnel avec le sélectionneur Didier Deschamps que sportif. En tout cas, même s’il n’en parle que rarement, ce traitement infligé par le technicien et par la Fédération Française de Football a beaucoup affecté l’attaquant du Real Madrid qui n’a pas déprimé pour autant. Au contraire, l’ancien international tricolore en a fait une source de motivation pour devenir l’un des tout meilleurs à son poste, et peut-être même le plus complet.

Ses secrets ? Il n’y en a pas vraiment selon le principal intéressé. Ils sont pourtant nombreux d’après Marca, qui rappelle que Karim Benzema s’impose un gros travail physique depuis plusieurs années. Et dont il est enfin récompensé. En effet, « KB9 » s’était fait construire une salle de sport à son domicile il y a cinq ans. Ainsi, l’avant-centre passé par l’Olympique Lyonnais, décrit comme l’un des joueurs les plus travailleurs au centre d’entraînement du Real Madrid, peut s’ajouter une bonne dose de renforcement musculaire au quotidien.

Un ancien de l’EdF dans son entourage

Ce qui explique pourquoi Karim Benzema se blesse si rarement malgré ses 33 ans. Il faut dire que le Français est également entouré de préparateurs physiques de confiance et d’un ostéopathe personnel qu’il avait rencontré en équipe de France. Un travail invisible qu’il complète par les conseils alimentaires du staff médical du Real Madrid et de ses nutritionnistes. Et bien sûr, Karim Benzema n’est pas du genre à multiplier les sorties, lui qui passe l’essentiel de son temps libre en famille. Finalement, la recette du succès n’est pas si compliquée.