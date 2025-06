Raphinha sacrifié, le Barça lâche 100ME pour un duo d'enfer

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Malgré une saison dingue avec 18 buts et 11 passes décisives en championnat, Raphinha pourrait être sacrifié par Barcelone au mercato. Le club catalan a deux stars dans son viseur pour le remplacer.

Personne ne l’attendait à ce niveau et pourtant, Raphinha a bien été l’homme du titre du FC Barcelone cette saison en Liga, plus encore que Lamine Yamal, Pedri ou Robert Lewandowski. Avec 34 buts toutes compétitions confondues dont 18 en championnat, l’international brésilien a pris une envergure incroyable. C’est peut-être le moment pour le Barça de le vendre à un prix colossal, alors que sa cote est au plus haut et que son contrat avec le club catalan court jusqu’en juin 2028.

Selon les informations de Don Balon, Joan Laporta est ouvert à un départ de l’ancien ailier du Stade Rennais et vise 100 millions d’euros pour ce transfert. Chelsea et Arsenal sont très intéressés par Raphinha selon le média, qui explique que le FC Barcelone rêve de le voir partir pour une telle somme, trois ans après l’avoir fait venir de Leeds pour 58 millions d’euros. Si le club blaugrana souhaite se séparer de son meilleur joueur de la saison écoulée, ce n’est toutefois pas pour s’affaiblir. Le média espagnol affirme qu’avec les 100 millions d’euros que Joan Laporta espère récupérer, le vainqueur de la Liga souhaite s’offrir deux renforts offensifs afin d’offrir plus de solutions à Hansi Flick en attaque.

Le Barça en pince pour Nico Williams et Rashford

La priorité est connue de tous depuis longtemps, il s’agit de Nico Williams, dont la clause libératoire à l’Athletic Bilbao est fixée à 60 millions d’euros. Avec l’argent restant, le Barça se verrait bien tenter le gros coup Marcus Rashford, dont le prêt concluant à Aston Villa a rassuré les dirigeants barcelonais. Manchester United ne s’opposera pas au départ de la star anglaise, qui a affirmé ces derniers jours qu’il rêvait de jouer avec Lamine Yamal. Au total, le Barça pourrait lâcher les 100 millions récupérés d'une possible vente de Raphinha pour faire venir l'ailier espagnol et l'attaquant anglais. Reste que les choix de la direction catalane risquent de faire débat chez les Socios, où certains ne comprendraient pas que Raphinha soit poussé dehors après son incroyable saison.