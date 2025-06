Lamine Yamal dérape, le Barça est en cellule de crise ‍!

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Loin du Mondial des clubs, Lamine Yamal profite de ses vacances et prend du bon temps. Un peu trop même au vu des informations qui filtrent dans la presse. Le FC Barcelone craint que sa pépite ne gâche son potentiel. Tout le monde est mobilisé pour calmer le jeune homme.

Candidat au Ballon d'or 2025, Lamine Yamal ne fait pas parler de lui pour ses dribbles ou ses buts en ce moment. Le FC Barcelone n'étant pas qualifié pour la Coupe du monde des clubs, le joueur de 17 ans profite de vacances bien méritées. Néanmoins, le jeune prodige espagnol défraye la chronique en raison de ses liens avec des personnes sulfureuses. Une créatrice de contenus pour adultes a révélé avoir été contacté par Lamine Yamal entre autres. De nouvelles formes de distraction qui ne plaisent pas au FC Barcelone.

Le cas Yamal préoccupe le Barça

Les Catalans ont peur que leur pépite ne se disperse et perde le fil de sa carrière. Preuve de l'importance du cas Yamal, le club tout entier se mobilise pour faire entendre raison à l'ailier ainsi qu'à son entourage. Selon Don Balon, des discussions ont eu lieu entre le clan du joueur et le staff de Hansi Flick. La direction barcelonaise a également rencontré les proches du jeune homme. Avec ces réunions, le Barça a grandement insisté sur « l'importance de la discipline, de l'équilibre et de la concentration dans le football ».

Lamine Yamal part en vrille, le Barça appelle Nico Williams https://t.co/siJzaPzIIU — Foot01.com (@Foot01_com) June 21, 2025

Les coéquipiers de Lamine Yamal ont aussi donné de leur temps pour le conseiller sur les bonnes attitudes à avoir. Ils lui ont rappelé l'exemple de grands talents qu'ils ont côtoyés et qui ont gâché leur carrière par de mauvaises fréquentations ou une gestion précaire de la célébrité. Le FC Barcelone n'a pas oublié le cas Ronaldinho notamment. Irrésistible dans ses premières années catalanes avec un Ballon d'or et une Ligue des champions remportés, le Brésilien avait perdu sa magie à cause de sorties nocturnes répétées. Le Barça mise beaucoup trop sur Lamine Yamal pour voir le scénario se répéter.