Racisme ou pas, Dembélé et Griezmann s'excusent

Dans : Liga.

Accusés de racisme anti-asiatiques après la sortie d’une vidéo dans une chambre d’hôtel au Japon, Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann ont tenté d’éteindre l’incendie.

La scène se passe au Japon, à l’été 2019, lors d’une tournée estival organisée par le FC Barcelone. Des membres du personnel d’un hôtel tentent d’installer la console pour que les deux français puissent jouer. Ousmane Dembélé dérape : « Toutes ces sales gueules pour jouer à PES. T’as pas honte », lâche l’ailier à son ami. « Oh putain, la langue », continue-t-il avant de conclure : « Vous êtes en avance ou vous n’êtes pas en avance dans votre pays ? ». Cette vidéo, publiée en story sur le compte Snapchat privé d’Ousmane Dembélé, a été ressortie il y a quelques jours par un internaute. Le post a été retweeté plusieurs milliers de fois, les réactions se sont multipliées. « On fait quelque chose pour éduquer ces joueurs censés représenter la France ? », s’est même agacé l’Association des jeunes chinois de France, qui s’est emparé du sujet. Les deux joueurs ont rapidement réagi sur leurs réseaux sociaux respectifs.

« Elle (la scène) aurait pu se dérouler n’importe où sur la planète, j’aurais utilisé les mêmes expressions. Je ne visais donc aucune communauté. Il m’arrive d’utiliser ce genre d’expressions en privé, avec des amis, et ce peu importe leur origine. Cette vidéo est désormais publique. Je conçois donc qu’elle ait pu heurter les personnes présentes sur ces images. De ce fait, je leur présente mes plus sincères excuses », a déclaré Ousmane Dembélé.

« Je me suis toujours engagé contre toute forme de discrimination. Depuis quelques jours certaines personnes veulent me faire passer pour l’homme que je ne suis pas. Je réfute avec fermeté les accusations qui me sont portées et je suis désolé si j’ai pu offenser mes amis japonais », a lui exprimé Antoine Griezmann, qui avait déjà déclenché une polémique il y a quelques années en se maquillant en basketteur noir.