Quand Messi s’énerve, le Barça s’en souvient encore

Par Alexis Rose

Passé sous le maillot du Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival, Lionel Messi laisse un souvenir impérissable du côté du FC Barcelone, et notamment dans l’esprit de Ronald Koeman.

Sans Messi, le Barça n’est plus vraiment le Barça. Cela s’est encore confirmé jeudi soir, quand le club catalan n’a pas réussi à se défaire de Cadix en Liga (0-0)... Un deuxième nul de suite en l’espace de trois jours, qui fait suite à la déroute subie contre le Bayern Munich au Camp Nou en Ligue des Champions (0-3). Preuve que le FCB, septième de la Liga, a du mal à faire le deuil de l’attaquant argentin. Il faut dire que Messi est irremplaçable à Barcelone. Que ce soit en match ou à l’entraînement, le sextuple Ballon d’Or a toujours impressionné son monde au Camp Nou. Ronald Koeman le dernier. Ébahi par la qualité de Messi, l’entraîneur néerlandais se souvient surtout du très haut niveau affiché par la nouvelle star du PSG dans les jeux sur de petits espaces, et notamment lors du fameux rondo.

« Messi était sérieusement en colère à ce sujet pendant une semaine »

« Au Barça, nous jouons toujours un toro avant l'entraînement. Si le ballon fait 20 touches, alors les joueurs du milieu doivent faire un tour supplémentaire. Si cela se produit trois fois de suite, les autres joueurs forment deux lignes et les deux qui sont au milieu passent dessous et reçoivent des tapes sur la tête de la part des autres. J'ai demandé à Messi si cela lui était arrivé une fois. 'Oui, une fois', a-t-il dit. Pendant toutes ces années. Avec lui, les joueurs plus âgés n'ont jamais perdu un exercice contre les jeunes. C'est arrivé une fois et Messi était sérieusement en colère à ce sujet pendant une semaine. Vraiment, c’était un tyran ! », a lâché, dans les colonnes de Voetbal International, Koeman, qui avoue donc que Messi est un mauvais perdant. Au moins, ses nouveaux coéquipiers au PSG sont prévenus.