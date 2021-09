Lionel Messi a disparu, le Barça humilié en chanson

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Encore une fois incroyablement décevant à Cadix en Liga ce jeudi soir, le FC Barcelone s’est contenté d’un pâle 0-0 qui va faire broyer du noir à tous les socios catalans.

Malgré un effectif qui sur le papier est loin d’être ridicule, les cadres ne sont plus au rendez-vous, et le départ surprise de Lionel Messi pour le PSG a mis tout le monde KO. Pendant près de 15 ans, l’Argentin a mis au supplice les défenses de Liga, et désormais, les clubs prennent leur revanche. Cela s’est vu ce vendredi où le Barça, en pleine crise à l’image de la conférence de presse surréaliste de Ronald Koeman de mercredi, n’est plus un monstre intouchable. A l’arrivée des joueurs aux abords du stade de Cadix, les fans locaux ont lancé un chant chambreur au possible. « Où est Lionel Messi ? » ont demandé les centaines de supporters de Cadix, histoire de remuer le couteau dans la plaie.

“¿Dónde está Leo Messi” le canta la afición del Cádiz a la plantilla del Barça a su llegada al estadio @sport #fcblive pic.twitter.com/AM7jGLeVHD — Albert Rogé (@albert_roge) September 23, 2021

La mode a été lancée, et ce chant pourrait bien être l’hymne des adversaires du FC Barcelone cette saison. Il a encore résonné dans le stade pendant le match, et il faut dire qu’il était assez justifié devant l’apathie offensive des joueurs de Ronald Koeman, incapables de marquer le moindre but. A l’heure où le Barça s’installe dangereusement au milieu de tableau, le manque de respect contre le géant catalan est criant, et même les supporters culé en sont conscients. « On n’est plus respecté », « chambré par une équipe que notre équipe B avait pour habitude de battre », « je suis sûr que Messi a plus joué en Liga que Cadix », ont répondu des fans barcelonais agacés par ce traitement impitoyable de la part du promu.

Benzema aussi fort que le Barça

Mais les critiques et les moqueries ne tombent pas que de la cité andalouse. La presse madrilène se régale aussi chaque jour des malheurs du Barça. Quand elle ne se moque pas des rumeurs de transfert, expliquant que si le club catalan avait du mal à faire signer Sergio Aguero, il ne pourrait clairement pas s’offrir Paul Pogba ou Erling Haaland l’été prochain. Mais surtout, Marca s’amuse à comparer Karim Benzema et l’équipe entière du FC Barcelone, rappelant qu’avec ses huit buts, le Français a tout simplement marqué autant de fois que le club barcelonais.