Officiel ‍: Xabi Alonso nommé à la tête du Real Madrid

Dans : Liga.

Par Nathan Hanini

La nouvelle est tombée ce dimanche midi, Xabi Alonso a été officialisé en tant que successeur de Carlo Ancelotti à la tête du Real Madrid.

C’était un secret de polichinelle, c’est désormais officiel. Xabi Alonso sera l'entraîneur du Real Madrid la saison prochaine. L’Espagnol prendra ses fonctions le 1er juin 2025. Le Real Madrid l’a officialisé dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. « Le Real Madrid C. F. annonce que Xabi Alonso sera l'entraîneur du Real Madrid pour les trois prochaines saisons, du 1er juin 2025 au 30 juin 2028. Xabi Alonso est l'une des plus grandes légendes du Real Madrid et du football mondial. Il a défendu notre maillot lors de 236 matches officiels, entre 2009 et 2014, » précise le club de la capitale espagnole. Après un titre de champion d’Allemagne acquis avec le Bayer Leverkusen l’an passé, Alonso a désormais un nouveau défi.