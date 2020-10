Officiel : Le Barça annonce quatre énormes prolongations

Dans : Liga.

Dans la foulée du match victorieux face à Ferencvaros, le FC Barcelone a a annoncé la prolongation de contrat de quatre de ses titulaires. Il s’agit du gardien Marc-André Ter Stegen, considéré comme l’un des meilleurs au monde à son poste, et qui négociait avec le club catalan depuis des semaines. L’Allemand est désormais sous contrat jusqu’en juin 2025. La défense était visée dans cette tournée générale, puisque Gérard Piqué (2024) et Clément Lenglet (2026), en dépit d’un début de saison timoré à l’image du rouge pris par l’Espagnol ce mardi soir, ont eux aussi signé un nouveau bail. Enfin, recruté l’été dernier seulement, Frenkie De Jong a rajouté une année à son contrat, et se retrouve aussi lié au Barça jusqu’en juin 2026. Une sacrée vague d’annonces tout de même, et qui stabilise tout le secteur défensif sur la durée.