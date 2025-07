Nico Williams humilie le Barça, Raphinha mort de rire

Dans : Liga.

Par Quentin Mallet

Après de longues semaines de négociations, le FC Barcelone n'est pas parvenu à s'offrir Nico Williams, lequel a finalement prolongé avec l'Athletic Club. Une excellente nouvelle pour quatre joueurs de l'effectif qui ne voulaient pas qu'il débarque.

Nico Williams était le joueur rêvé par les supporters du FC Barcelone. L'imaginer associé à Lamine Yamal en club, en considérant l'excellente relation qui existe déjà entre les deux joueurs avec la sélection espagnole, était très excitant. Conscient de l'opportunité de le recruter grâce à une clause libératoire d'environ 60 millions d'euros, Joan Laporta a tout mis en œuvre pour s'adjuger ses services. Mais à cause de l'incertitude autour de son enregistrement causée par les difficultés financières rencontrées par les Blaugranas, le prodige espagnol de 22 ans a finalement accepté de prolonger avec l'Athletic Club, là où il a été formé. Contrairement aux supporters et aux dirigeants, certains joueurs de l'effectif catalan ne partagent pas la déception et sont même plutôt rassurés face à ce transfert avorté.

Le Barça rate Nico Williams, quatre joueurs soufflent

L'arrivée de Nico Williams au FC Barcelone aurait forcément rebattu les cartes dans l'esprit de Hansi Flick. Et selon les informations d'El Nacional, plusieurs joueurs étaient très inquiets quant à leur avenir au sein du club en cas d'arrivée du Basque. Le premier cité n'est nul autre que Raphinha. Le Brésilien, prétendant au prochain Ballon d'Or, s'attendait à ce que le club ne recrute aucun joueur susceptible de le pousser sur le banc après sa récente prolongation. Et ce n'est pas le seul à avoir soufflé quand la nouvelle est tombée : Ferran Torres, lui aussi désireux d'avoir du temps de jeu la saison prochaine, s'est trouvé rassuré.

Les pirouettes tactiques exigées par une désormais utopique signature de Nico Williams inquiétaient aussi Robert Lewandowski. Pour sa dernière année de contrat, le Polonais aimerait pouvoir contribuer encore un peu à la réussite du Barça autre part que sur le banc. Enfin, Dani Olmo est le quatrième joueur nommé par le média catalan. Lui aussi aurait pu pâtir d'une signature de Nico Williams puisque Raphinha aurait pu être repositionné dans l'axe, ce qui aurait poussé l'ancien du RB Leipzig dans la rotation. Peut-être faut-il rappeler à tous ces joueurs que le Barça continue de travailler sur le recrutement d'un ailier gauche ?