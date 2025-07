Ecœuré, le Barça efface totalement Nico Williams

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Annoncé partant au FC Barcelone cet été, Nico Williams a finalement prolongé à Bilbao pour 10 ans. Le deuxième échec en deux ans pour le Barça dans ce dossier. Frustré, le club catalan abandonne définitivement le transfert de l'ailier.

Habituellement, les transferts enflamment le mercato. Ce vendredi, c'est finalement un transfert avorté qui a créé un séisme en Espagne. Nouvelle sensation de la Roja depuis un Euro 2024 brillant, Nico Williams semble presque trop grand pour l'Athletic Bilbao. L'ailier devait logiquement rejoindre le FC Barcelone où évolue son grand ami Lamine Yamal. Tous les indices allaient dans ce sens avant l'énorme retournement de situation de vendredi. Bilbao a annoncé la prolongation de contrat de Nico Williams jusqu'en juin 2035. Un contrat très longue durée assorti d'une nouvelle clause libératoire fixée à 130 millions d'euros (50% plus importante que la précédente).

Transfert impossible pour Williams au Barça

Le coup a été rude pour le FC Barcelone, tant au niveau de la direction que des supporters. La nouvelle a été accueille comme une véritable trahison en haut lieu. La radio catalane RAC1 a livré l'état d'esprit de la direction via les informations du journaliste Roger Saperas. Tout d'abord, le clan du joueur n'a pas prévenu le Barça de sa décision. Comme tout le monde, la présidence barcelonaise a appris la prolongation dans le communiqué publié par Bilbao. Surtout, elle juge que Nico Williams s'est servi du FC Barcelone pour obtenir un nouveau contrat juteux.

‼️NOTÍCIA @esportsrac1🎙️@RogerSaperas



📢 El Barça, sobre Nico:



NO en sabia res. Se n'ha assabentat amb l’anunci oficial.



Va començar a sospitar amb els entrebancs a l'hora de redactar l’acord.



Va ser Nico qui es va oferir. Ara les portes se li han tancat per sempre.#frac1 — El Barça juga a RAC1 (@FCBRAC1) July 4, 2025

Ce deuxième échec en deux ans dans le dossier Williams est celui de trop pour les Blaugrana. L'ailier basque ne sera plus convoité à l'avenir. « Les portes du club sont fermées pour lui pour de bon », lâche t-on énervé en interne. Reste à voir comment réagira Lamine Yamal qui poussait pour la venue de son ami et coéquipier en sélection. Si l'orgueil catalan a été durement touché, la décision n'est pas forcément définitive. On se rappelle que le Real Madrid avait très mal vécu le refus de Kylian Mbappé de venir dès 2022, estimant que le Français avait laissé passer sa chance de jouer chez les Merengue. Deux ans plus tard, il était accueilli à bras ouverts à Madrid.