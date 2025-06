Nico Williams dit oui, le Barça touche au but

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Barça sort d'une très belle saison sur la scène nationale avec les titres en Coupe du Roi et en Liga. Les Catalans ont toujours certaines difficultés financières même si ces dernières tendent à être plus supportables.

Le FC Barcelone aurait aimé filer en finale de la Ligue des champions mais l'Inter en a décidé autrement. Une grande frustration dans la saison des Catalans, qui était parfaite jusque-là. En effet, les hommes d'Hansi Flick avaient réussi à mettre la main sur la Liga et la Coupe du Roi. Le Barça tentera de nouveau sa chance la saison prochaine. Les Blaugranas veulent vraiment mettre la main sur la Ligue des champions. Pour ce faire, le FC Barcelone se devra de faire quelques coups sur le marché des transferts estival si ses finances le permettent. Parmi les grandes cibles catalanes : Nico Williams, qui fait le bonheur de Bilbao depuis quelque temps.

Le Barça proche de recruter Nico Williams

Selon les informations de Foot Mercato, une arrivée de l'international espagnol à Barcelone dans les prochaines semaines est désormais plus que crédible. Des sources au sein du Barça seraient apparemment plus que confiantes quant à l'arrivée de Nico Williams. A noter que le Basque est de son côté très chaud à l'idée de rejoindre la formation entrainée par Flick. Compte tenu des désirs de chacun, une nouvelle rencontre est à venir entre l'agent de Nico Williams et le Barça. Pour rappel, la clause libératoire du joueur espagnol est fixée à 62 millions d'euros. Difficile pour le moment de savoir si la formation blaugrana pourrait se permettre un telle dépense. Mais avec l'approche de la réouverture du Camp Nou, prévue en 2026, tous les rêves sont désormais permis. Nul doute que l'arrivée d'un joueur du calibre de Nico Williams ferait du Barça une sacrée machine de guerre pour les années à venir.