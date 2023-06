Messi en larmes, l'offre du Barça est honteuse

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Le père de Lionel Messi avait redonné espoir aux supporters du Barça. Mais le retour de la Pulga en Catalogne est désormais hautement improbable, tant l'offre transmise par Joan Laporta est humiliante pour le champion du monde argentin.

Ce lundi, après avoir rencontré le patron du FC Barcelone, Jorge Messi avait provoqué un séisme énorme. « Lionel Messi veut retourner au Barça, et moi aussi, j'ai envie qu’il revienne. C’est une option, mais est-ce que j’ai confiance sur le fait qu’il puisse faire son retour ? Oui ! », avait affirmé le père du septuple Ballon d’Or après son rendez-vous. Face à l’offre colossale de l’Arabie Saoudite, prêt à mettre plus d’un milliard d’euros pour faire venir le champion du monde argentin, le Barça paraissait être de nouveau dans la course. Ce mercredi, le quotidien Sport, plutôt proche du Champion d’Espagne, admet que l’offre que les Blaugrana ont transmise au clan Messi n’est pas loin d’être honteuse. Au point même qu’il faut se demander si elle a la moindre chance d’être étudiée, tant elle n’est pas à la hauteur de la légende qu’est Lionel Messi.

Si les supporters barcelonais ont crié au scandale en entendant les sifflets tombés des tribunes du Parc des Princes à destination de Leo Messi, que diront-ils de la proposition faite par leur club pour faire revenir la star argentine ? Sergi Capdevila, journaliste pour Sport, dévoile que l’offre que fait le Barça à Lionel Messi « ne peut pas lui garantir à 100% qu’il sera enregistré en Liga ». Joan Laporta a confiance sur le fait que les soucis financiers vont se régler pour réussir cette opération, oui mais voilà le président barcelonais n’est pas absolument certain. Et donc il ne peut pas dire à l’ancien joueur du Paris Saint-Germain qu’il pourra jouer la saison prochaine s’il accepte l’offre barcelonaise. Un camouflet énorme alors même que Jorge Messi a prévenu qu’une décision allait être prise avant la fin de la semaine. Et le timing est catastrophique.

Signer au Barça sans jouer, l'offre faite à Leo Messi

Face à ce timing, et tandis que l’Arabie Saoudite a augmenté la pression sur Lionel Messi, le club catalan est totalement à l’arrêt. « Au Barça, le sentiment est qu'il faudra encore quelques semaines pour régler ce problème. Mais Messi, qui était favorable à un retour, n’est pas prêt à laisser du temps. Il n’a pas oublié ce qu’il s’est passé en 2021 quand il a été mis au pied du mur par le club et n’a pas eu d’autre choix que de signer au PSG », explique le journaliste. Autrement dit, c’est un enterrement de première classe qui se prépare pour ce come-back de Leo Messi au FC Barcelone. Mais Joan Laporta pourra toujours dire qu’il a tout essayé, et même d’envoyer une offre pas loin d’être grotesque à l’enfant chéri du Camp Nou.