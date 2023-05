Messi de retour au Barça, la machine est lancée

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Malgré ses grandes difficultés avec le fair-play financier de la Liga, le FC Barcelone s’estime capable de récupérer Lionel Messi. L’Argentin va sans doute quitter le Paris Saint-Germain à la fin de son contrat en juin. Et le Barça a déjà prévu de nombreux sacrifices pour faciliter le retour de la Pulga.

Les excuses de Lionel Messi ne devraient rien changer. Suspendu deux semaines après son absence à l’entraînement lundi, en raison d’un voyage non autorisé en Arabie Saoudite, le meneur de jeu du Paris Saint-Germain s’est expliqué dans une vidéo publiée sur Instagram vendredi. Mais la décision de ses dirigeants semble actée, son contrat ne sera probablement pas renouvelé.

Javier Tebas : « Le retour de Messi au Barça, c’est très compliqué. Et puis il faut savoir quel salaire aurait Messi au Barça. Le Barça n’est pas comme le PSG qui a un robinet de gaz et d’argent qui lui permet d’avoir une forte masse salariale. Au moment où on parle c’est… pic.twitter.com/0bGLa9tZKm — Actu Foot (@ActuFoot_) April 27, 2023

L’Argentin va donc quitter librement la capitale pour l’un de ses prétendants. On sait que Lionel Messi a pour ambition de rester en Europe. Ce qui semble écarter l’Inter Miami et Al-Hilal malgré l’offre record du club saoudien. Autant dire que le FC Barcelone a le champ libre, à supposer que les Blaugrana parviennent à respecter le fair-play financier de la Liga. Ce n’est pas gagné si l’on en croit le président de l’instance Javier Tebas.

Baisse des salaires, ventes...

Le dirigeant se montre pessimiste, contrairement aux décideurs du Barça que Mundo Deportivo annonce confiants. Le club catalan s’estime capable de valider les contrats de Gavi, Ronald Araujo et Marcos Alonso, sans compter les éventuelles prolongations d’Alejandro Balde et du gardien remplaçant Iñaki Peña. Viendra ensuite le moment de s’attaquer au dossier Lionel Messi. Ces objectifs passeront par des économies conséquentes, par des bénéfices et par des ventes.

Le Barça a effectivement prévu de trouver de nouveaux sponsors et de réduire les salaires dans différentes sections du club. Quant aux départs, même s’ils ne veulent pas partir, des joueurs comme Eric Garcia, Marcos Alonso, Franck Kessié, Raphinha, Ansu Fati et Ferran Torres seront poussés vers la sortie en cas d’offres satisfaisantes. A croire que le FC Barcelone est prêt à tout pour récupérer sa légende.