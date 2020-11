Mercato : Varane sur le départ, le PSG largué ?

Dans : Liga.

Neuf ans après son arrivée en provenance du Racing Club de Lens, Raphaël Varane pourrait quitter le Real Madrid lors du prochain mercato.

En fin de contrat avec les Merengue en juin 2022, l’international français doit prendre une décision rapide quant à son avenir. Car pour le Real Madrid, il est hors de question de conserver Raphaël Varane dans son effectif la saison prochaine, sans avoir l’assurance qu’il va prolonger, sous peine de le voir partir libre de tout contrat dans un an et demi. La question de l'avenir de Varane se pose donc, et la tendance est plus que jamais à un départ. Un constat accentué par les performances en demi-teinte du champion du monde sous les ordres de Zinedine Zidane depuis le début de la saison.

A en croire les informations du Manchester Evening News, plusieurs clubs de Premier League observent la situation d’un œil très attentif. Il faut dire qu’en dépit de son début de saison extrêmement poussif au Real Madrid, le défenseur de 28 ans reste considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète à son poste, un constat validé par une Coupe du monde parfaite et une Ligue des Nations en patron avec l’Equipe de France. Ainsi, Manchester United serait plus que jamais intéressé par la perspective d’accueillir Raphaël Varane dans ses rangs la saison prochaine. Aucun chiffre n’est évoqué, mais nul doute qu’il faudra sortir bien plus de 50 ME pour déloger Raphaël Varane du Real Madrid. Également cité de manière régulière comme un sérieux prétendant à la signature de l’ancien Lensois, le Paris Saint-Germain n’est pas évoqué une seule seconde par le média britannique, qui ne semble pas considérer le champion de France comme un concurrent sérieux de Manchester United dans ce dossier. Reste maintenant à voir si Leonardo se positionnera afin de recruter Raphaël Varane dans les mois à venir…