Mercato : Umtiti viré, le Barça va trop loin

Le FC Barcelone a annoncé récemment des chiffres absolument catastrophiques en ce qui concerne l’état de ses finances.

La dette dépasse le milliard d’euros, la masse salariale atteint 100 % des revenus, et le déficit se creuse chaque année, si bien que des joueurs ont ou vont devoir baisser leur salaire pour permettre aux nouveaux venus de s’inscrire en Liga. Toute économie est bonne à prendre pour colmater les bourdes de l’ancienne direction. C’est le cas avec le fameux dossier de Samuel Umtiti, dont le temps de jeu a disparu depuis des années à Barcelone, mais qui jouit toujours de son énorme contrat signé avant sa victoire à la Coupe du monde en 2018. Et ce contrat avec un salaire XXL, le Barça ne veut plus le voir affirme AS. A tel point que l’international tricolore a reçu une menace de la part de ses dirigeants. Il a deux semaines pour accepter une offre de transfert, ou sinon il se fera purement et simplement licencier. Samuel Umtiti aurait plusieurs clubs désireux de le faire venir, en France comme dans d’autres pays, mais il n’aurait pour le moment répondu favorablement à aucune proposition.

A régler devant la justice ?

Le Benfica Lisbonne et Nice pourraient faire une proposition prochainement. Son idée est toujours de tout faire pour revenir au meilleur de sa forme et de s’imposer au Barça, où le défense centrale reste un problème régulier. Un coup de pression qui risque de tendre cette situation, surtout qu’il n’est bien évidemment pas légal de licencier un joueur car il refuse de partir, et décidé de respecter son contrat jusqu’au bout. Mais la situation est intenable pour le club catalan, qui semble prêt à tout pour faire le ménage et repartir sur de bonnes bases, et cela veut dire se séparer de joueurs au gros salaire sans un temps de jeu important.