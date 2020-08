Mercato : Lionel Messi et Manchester City, un fake fait le buzz

Dans : Liga.

Lionel Messi est sur le chemin du départ. L’international argentin n'a pas encore indiqué où il allait signer après le FC Barcelone.

Depuis mardi soir, les fans de football n’ont d’yeux que pour le FC Barcelone, où la crise qui résulte de la défaite (8-2) contre le Bayern Munich (quart de finale de C1) est beaucoup plus lourde que prévu. En effet, l’impossible est en passe de se produire. Après Quique Sétien et Eric Abidal, c’est la légende du club qui devrait prendre la porte. En effet, Lionel Messi ne croit plus au projet sportif de son tendre Barça et a demandé à son président Josep Maria Bartomeu de le libérer de sa dernière année de contrat, comme le rend possible une clause dans son bail.

Cette nouvelle a mis le feu aux poudres et depuis 36 heures, le nom des potentiels clubs où il pourrait arriver circule en bouclent : le PSG, l’Inter ou encore Manchester City. Et c’est ce dernier qui tient la corde pour rapatrier la légende argentine. Chez les Skyblues, la Pulga pourrait retrouver son ancien entraîneur, Pep Guardiola, et son grand ami, Kun Aguero, buteur historique du club. Mais La Nacion est allé plus loin, et probablement trop loin, dans le dossier, en affirmant, enregistrement à l'appui, que Messi voulait poursuivre sa carrière avec l’écurie mancunienne. C’est un ami du joueur qui a relayé ces propos supposés de la star du Barça. « J'ai pris la décision avec Antonela (Ndlr : son épouse) de quitter le Barça. Ça me fait mal à l'âme, mais c'est tout. Le cycle est terminé (...) Je vais parler à Pep afin qu'il organise ma venue à City. Le football y est spectaculaire et cela s'adapte à ce que je veux », aurait indiqué Lionel Messi à cet intime. Tout semblait clair...sauf que le père de Lionel Messi a démenti via Instagram la réalité de cet enregistrement, affirmant qu'il s'agissait d'un faux grossier et la Nacion s'était fait berner par une imitation.