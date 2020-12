Mercato : Les trois choix qui s’offrent à Messi au mercato

Dans : Liga.

En fin de contrat à l’issue de la saison, Lionel Messi sera libre de négocier avec le club de son choix dès le mois de janvier au mercato.

Ces dernières semaines, la star du FC Barcelone est régulièrement associée au Paris Saint-Germain dans l’optique du prochain mercato. Et pour cause, Neymar a déclenché de vives réactions en indiquant après la victoire du PSG contre Manchester United qu’il souhaitait rejouer dès la saison prochaine avec Lionel Messi. Dès lors, la piste d’une venue de l’Argentin au Paris Saint-Germain est fortement envisageable, dans la mesure où il est clair que Neymar ne reviendra pas à Barcelone. Dans son émission El Transistor, la Onda Cero a fait un point sur l’avenir de Lionel Messi. Et selon le média, le Ballon d’Or dispose de trois choix pour la suite de sa carrière.

La première possibilité est évidemment une prolongation du contrat de Lionel Messi à Barcelone. En effet, il est rapporté que le gaucher de 33 ans est bien plus heureux en Catalogne depuis le départ du président démissionnaire Josep Maria Bartomeu. Selon les résultats des élections présidentielles à la fin du mois de janvier, Lionel Messi pourrait considérer à sa juste valeur une prolongation à Barcelone. La seconde option à la disposition de l’Argentin est toujours de signer en faveur de Manchester City, qui offre à la Pulga la possibilité de poursuivre sa carrière aux Etats-Unis après une ou deux années en Premier League. Enfin, le média espagnol confirme que le Paris Saint-Germain est toujours sur les rangs, prêts à dégainer la proposition que Lionel Messi ne pourra pas refuser. Une piste qui a pris d’autant plus d’épaisseur ces dernières heures, avec la probable nomination de son compatriote Mauricio Pochettino dans la capitale française. Reste maintenant à voir quelle sera la décision de Lionel Messi.