Mercato : Lemar est certain de progresser en quittant Monaco pour l'Atlético

Dans : Liga, Mercato, Monaco.

Officiellement présenté au public de l'Atlético Madrid ce lundi, Thomas Lemar a expliqué les raisons de son choix.

Effectué en pleine Coupe du Monde en Russie, au cœur de l'équipe de France, le transfert de Thomas Lemar à l'Atlético était un peu passé inaperçu. Mais depuis quelques jours, et notamment depuis son arrivée en fin de semaine dernière, le milieu offensif fait parler de lui à Madrid. Recruté pour 75 millions d'euros, soit le transfert le plus cher de l'histoire du club espagnol, le joueur de 22 ans a eu son petit moment de gloire lors de sa présentation au Wanda Metropolitan Stadium. L'occasion pour lui de dévoiler tout son bonheur de rejoindre l'une des meilleures équipes d'Europe.

« J'ai hâte de voir mes nouveaux coéquipiers, et de rencontrer les fans du Metropolitano. La Ligue des Champions ? Bien sûr, c'est un objectif. Nous donnerons tout pour aller le plus loin possible. Griezmann et Hernandez ? Ils n'ont pas été décisifs dans mon choix, même s'ils m'ont aidé. Antoine et Lucas m'ont parlé du fonctionnement du club. Je suis très content de mon choix. Ici, avec tout le club, je vais progresser et gagner des titres. Je suis venu pour ça. La préparation avec le Profe Ortega ? C'est beaucoup plus difficile et plus exigeant qu'à Monaco. Je vais avoir besoin d'une saison pour m'adapter. Mais ça ne me dérange pas. J'ai la capacité de courir beaucoup. Je connais l'exigence dans cette équipe. L'Espagnol ? J'écoute plus que je ne parle. Mais aux entraînements, les mots sont toujours les mêmes, donc je comprends. J'espère apporter un plus à l'Atletico. Je vais me mettre au service du collectif. Je n'aime pas parler de moi. Je vais tout donner pour le club », a lancé, en conférence de presse, Lemar, qui espère s'imposer rapidement au sein de l'effectif de Simeone dans l'objectif de goûter à la finale de la prochaine C1 à domicile dans son nouveau jardin madrilène.