Mercato : Leipzig grille le Bayern pour Lemar

Les mercatos se suivent et se ressemblent pour Thomas Lemar, plus proche que jamais de quitter l’Atlético de Madrid.

Eblouissant avec Monaco en 2017, l’international français ne s’est jamais imposé comme un titulaire indiscutable au sein de l’équipe de Diego Simeone. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir eu sa chance, mais la méthode du charismatique entraîneur argentin n’est visiblement pas adaptée à l’ancien meneur de jeu très technique de l’ASM et du SM Caen. C’est ainsi que Thomas Lemar pourrait quitter les Colchoneros avant la fin du mercato le 5 octobre, selon les informations de BILD.

Et pour le média allemand, il y a de fortes chances que Thomas Lemar rebondisse en Bundesliga, un championnat qui pourrait totalement lui correspondre. Son nom a brièvement circulé au Bayern Munich, qui cherche des remplaçants offensifs après les départs de Philippe Coutinho et d’Ivan Perisic, respectivement de retour de prêt à Barcelone et à l’Inter Milan. Toutefois, c’est le RB Leipzig qui tient la corde afin d’accueillir Thomas Lemar cet été. Le média croit savoir que Julian Nagelsmann apprécie tout particulièrement le profil de l’ancien Monégasque, et aimerait le récupérer sous la forme d’un prêt, si possible avec option d’achat. De son côté, le joueur verrait d’un bon œil la perspective de se relancer dans un championnat ultra offensif au sein d’une équipe joueuse, à un an de l’Euro 2021, et alors qu’il a totalement perdu sa place en Equipe de France…