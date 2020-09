Mercato : Le gros coup du Real, Messi va en pleurer

Dans : Liga.

Le Real Madrid a jeté son dévolu sur Lautaro Martinez. Une opération de taille qui pourrait faire mal au Barça, premier candidat pour recruter l’Argentin.

Son départ de l’Inter semblait inévitable… Pourtant Lautaro Martinez (23 ans, contrat jusqu'en 2023) est toujours un joueur intériste. Pisté avec insistance par le FC Barcelone ces derniers mois, l’attaquant argentin aux 21 buts la saison dernière pouvait rêver de rejoindre le club blaugrana. Cependant, la crise liée au coronavirus est passée par là, fragilisant les comptes du Barça et diminuant au fil du temps la probabilité que le transfert ait lieu. Le FC Barcelone n’a pas les moyens de s’offrir le buteur argentin, sauf en cas de départs majeurs dans ses rangs. Pire encore, les Blaugranas peuvent se faire doubler par leur meilleur ennemi, le Real Madrid. Selon Don Balon, l’agent de Lautaro Martinez a dévoilé un intérêt récent du club entraîné par Zinedine Zidane.

Les Merengues voient la possibilité de s’attacher les services du joueur contre un chèque de 80 ME. Ils pensent alors à effectuer un deal avec le club milanais. Ce dernier est intéressé par le latéral gauche Sergio Reguilon. Une offre de l’Inter estimée à 25 ME peut être émise, ce qui permettrait au Real d’obtenir Lautaro Martinez pour 55 ME. Une opération raisonnable sur le papier. Rapatrier le joueur formé au Racing Club permettrait à Zizou de l’associer à Karim Benzema et Eden Hazard sur la ligne offensive. Un trio plus qu'alléchant. La concurrence Barça-Real est rude. Le club barcelonais est mis sous pression et va devoir accélérer s’il souhaite s’offrir le compatriote de Lionel Messi.