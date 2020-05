Mercato : Barcelone ou rien, Lautaro Martinez zappe le PSG

Dans : PSG.

Alors que le monde du football est touché de plein fouet par la pandémie de Covid-19, le mercato estival s'annonce beaucoup plus restrictif que les précédents…

En 2020, et alors que tous les clubs ont été touchés par la crise du coronavirus, les transferts à plus de 100 millions seront très rares, voire même inexistants. Autant dire que le marché des buteurs sera très compliqué en vue de la saison prochaine. Une donnée que Leonardo a parfaitement compris du côté du PSG. Puisque Paris envisage maintenant de prolonger le contrat de Cavani tout en négociant à la baisse l’option d’achat inscrite dans le prêt d’Icardi. Mais si le directeur sportif parisien n’arrivait pas à ses fins dans ces deux dossiers-là, le PSG partira en quête d’un nouvel avant-centre.

Ces derniers jours, la piste menant à Lautaro Martinez était évoquée dans la presse étrangère. Mais selon Mundo Deportivo, le PSG peut d’ores et déjà dire adieu à l'international argentin. Tout simplement parce que le goleador de l’Inter ne quittera Milan que pour le FC Barcelone. À 22 ans, Martinez sait ce qu’il veut. Ce qui signifie donc que le club lombard va conduire Manchester City et le PSG vers la sortie. Rien ne dit pour autant que l’ancien du Racing Club sera un joueur du Barça en 2020-2021. Car les deux clubs concernés par cette affaire vont désormais devoir trouver un terrain d’entente. Et ce n’est pas gagné, sachant que l’Inter réclame les 111 millions d’euros de la clause libératoire de l'Argentin, alors que le Barça envisage plutôt de faire une offre moins élevée avec un ou des joueurs, comme Vidal, Semedo, Firpo ou Todibo, dans la balance. Affaire à suivre, mais pour le PSG en tout cas, le nom de Lautaro Martinez peut déjà être barré de la short-list...