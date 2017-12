Mercato : L’Atlético met l’insupportable Carrasco sur le marché

Dans : Liga, Mercato.

Titulaire indiscutable la saison dernière, Yannick Ferreira Carrasco a perdu son statut à l’Atlético Madrid. A tel point que son avenir dans la capitale espagnole semble incertain.

Selon le plan établi par le club madrilène, trois joueurs devront partir lors du mercato hivernal. Les deux premiers devraient être l’attaquant Luciano Vietto et le milieu offensif Nicolas Gaitan. Quant au troisième indésirable, Diego Simeone pensait choisir le Croate Sime Vrsaljko. Mais finalement, l’entraîneur des Colchoneros aurait décidé de garder son latéral droit et de donner le feu vert à ses dirigeants pour se débarrasser de Carrasco.

Pas si étonnant au vu du temps de jeu en baisse de l’ailier, qui paye aussi les tensions provoquées avec certains coéquipiers ainsi qu’un membre du staff, raconte le média local As. De plus, Simeone sait que son secteur offensif sera renforcé par Diego Costa et Victor Vitolo cet hiver. Reste à savoir si le milieu de 24 ans recevra des offres. On sait que le Bayern Munich s’est récemment intéressé à l’ancien Monégasque, également suivi par des clubs anglais. En tout cas, l’international belge joue gros à l’approche du Mondial 2018.