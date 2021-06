Mercato : Guardiola pousse Aymeric Laporte au Barça

Dans : Liga.

Après avoir enrôlé Eric Garcia (libre), le FC Barcelone pourrait bien recruter un second défenseur de Manchester City au mercato.

Très actif en ce début de mercato, le Barça a déjà bouclé les arrivées d’Eric Garcia ainsi que de Sergio Agüero, en attendant probablement Memphis Depay. Bien déterminé à renforcer son effectif sans pour autant se ruiner, Joan Laporta a une piste inattendue sous le coude en Premier League. A en croire les informations de la radio RAC 1, des discussions sont actuellement menées pour transférer Aymeric Laporte, en manque de temps de jeu à Manchester City, du côté du FC Barcelone.

Durant une entrevue avec le président barcelonais Joan Laporta, l’entraîneur citizen Pep Guardiola a proposé le nom d’Aymeric Laporte à son ancien club. Sélectionné par Luis Enrique pour disputer l’Euro avec l’Espagne, l’ancien défenseur de l’Athletic Bilbao verrait d’un bon œil un retour en Espagne, alors que son temps de jeu a fondu comme neige au soleil en Premier League. Barré par les excellents John Stones et Ruben Dias, Aymeric Laporte intéresse Barcelone, qui attend toutefois de connaître les exigences financières de Manchester City avant de se positionner. La radio affirme par ailleurs que les situations de plusieurs joueurs du Barça et de Manchester City ont été évoquées au cours de ce rendez-vous entre Joan Laporta et Pep Guardiola. Les noms de Bernardo Silva, Joao Cancelo, Sergi Roberto, Ousmane Dembélé et enfin Raheem Sterling étaient notamment sur la table…