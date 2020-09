Mercato : Bakayoko ciblé, Madrid et Zidane veulent doubler le PSG !

Dans : Liga, PSG.

Le Real Madrid s'est positionné sur Tiémoué Bakayoko, convoité déjà par le PSG. Pour obtenir les services du milieu de terrain, le club madrilène peut compter sur un atout indéniable, Zinedine Zidane.

Désireux de recruter un milieu de terrain et un défenseur central, le PSG se démène. Le champion de France en titre étudie la faisabilité de plusieurs pistes mais doit se heurter à la concurrence sur chacune d’entre elles. Pour Kalidou Koulibaly, Manchester City est positionné. En ce qui concerne Antonio Rüdiger, c’est West Ham qui vient perturber Paris. Quant à Tiémoué Bakayoko, le Paris SG voit un adversaire de taille le rejoindre, le Real Madrid. D’après Don Balon, le club merengue s’est renseigné auprès de Chelsea pour son milieu de terrain français. Mais en raison de la crise liée au coronavirus, la Casa Blanca ne souhaite pas dépenser un montant XXL pour attirer l’ancien Monégasque.

Le média espagnol annonce que le Real veut se faire prêter Bakayoko en incluant dans le deal une option d’achat de 20 ME. Une proposition néanmoins trop faible pour Chelsea. Après avoir dépensé plus de 200 ME pendant le mercato estival, la formation londonienne veut renflouer les caisses. De plus, l’offre du Real ne viendrait pas amortir le montant déboursé par les Blues en 2017 pour recruter Bakayoko (40 ME). Le Real devra faire un sérieux effort financier s’il souhaite rapatrier l’international français. Il peut néanmoins renverser la tendance grâce à son entraîneur Zinedine Zidane. Le technicien va s’entretenir avec son compatriote pour le convaincre de débarquer à Santiago Bernabeu plutôt qu’au Parc des Princes.