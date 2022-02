Mbappé quitte Paris, Rothen confirme

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

L'avenir de Kylian Mbappé préoccupe autant Madrid que le résultat de la double confrontation entre le PSG et le Real. Jérôme Rothen lâché des infos en version espagnole.

En prenant les commandes d’une émission à son nom sur RMC, et en livrant des commentaires et des analyses toujours très imagées, Jérôme Rothen s’est fait une place dans le paysage médiatique en France, et ses nombreuses interventions souvent peu aimables avec le Paris Saint-Germain font également le bonheur de l’Espagne où tout est bon pour cracher sur le club français racheté par le Qatar. Tant que le PSG était loin de faire de l’ombre du Real Madrid et du FC Barcelone, cela passait, mais ce n’est plus le cas et forcément cela a poussé les médias à changer de ton. Cette année 2022 est même bénie des dieux du foot, puisque le Paris Saint-Germain est sur la route du Real Madrid en Ligue des champions, au moment même où les deux clubs espèrent pouvoir compter sur Kylian Mbappé la saison prochaine. Tandis que Nasser Al-Khelaifi pense toujours que l’attaquant français prolongera son contrat, Florentino Perez est lui convaincu que la star parisienne viendra libre à Madrid l’été prochain. Jérôme Rothen est lui persuadé que les jeux sont faits.

Mbappé ne prolongera pas, Rothen en est certain

L’ancien joueur du PSG estime que les récentes dénégations de Kylian Mbappé sur son avenir sont un pur exercice de communication, et que son choix final est déjà fait et ne changera pas, quel que soit le résultat des deux matchs entre Paris et Madrid en huitième de finale de la C1. Interviewé par Marca, Jérôme Rothen affiche la couleur sur ce sujet ultra-sensible qu’est l’avenir de Mbappé. « Je le vois partir du PSG, et il y a deux options. Soit il va en Angleterre, mais je ne pense pas qu'il soit un grand fan de la Premier League, soit il va à Madrid parce que c'est son rêve d'enfant (...) Le PSG voulait le renouveler depuis longtemps et il a rejeté une prolongation (...) Paris ne dit pas la vérité parce que ce n'est pas le moment d'énerver les supporters, mais si Mbappé voulait prolonger, il l’aurait déjà fait. Il ne va pas parler parce que ce n'est pas le moment avec ces deux matchs, mais je le vois à Madrid la saison prochaine », a expliqué l’animateur de « Rothen s’enflamme ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jérôme Rothen (@jrothenofficiel)

Bien évidemment, Jérôme Rothen n'est pas le premier à afficher une telle opinion concernant Kylian Mbappé, mais dans le même temps il avoue que sportivement entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain dans la course au quart de finale c'est du 50-50. Cependant, il promet l'enfer au PSG si le club de la capitale est éliminé par les Merengue, tout en vantant le travail de Carlo Ancelotti à Madrid. De quoi forcément lui valoir toute l'attention de Marca, qui se régale de voir qu'en France il n'y a pas d'union sacrée derrière Paris au moment où le vice-champion de France a un énorme rendez-vous européen.