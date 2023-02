Marcus Thuram envoyé chez un cador, ce n'est pas au PSG

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le FC Barcelone devrait se montrer particulièrement actif l'été prochain sur le marché des transferts. Les Catalans savent que du renouveau sera nécessaire pour repartir de l'avant.

Eliminé de la Ligue Europa ce jeudi soir par Manchester United, le Barça a encore déçu ses fans. Des fans qui réclament du changement afin de passer un cap au plus haut niveau. Car si tout va plutôt bien sur la scène nationale, la donne est différente en Europe. Et forcément dans un club comme le Barça, ça fait tache. En difficulté économique, les dirigeants catalans vont néanmoins devoir se montrer habiles dans les prochaines semaines afin de renforcer l'effectif. Et quoi de mieux que le marché des joueurs en fin de contrat ? Ces dernières années, les erreurs de casting ont néanmoins été nombreuses à Barcelone et le club ne compte plus se tromper. En tout cas, comme chaque été, les joueurs proposés ne manqueront pas.

Thuram et le Barça, une affaire qui roule ?

Selon les informations de Mundo Deportivo, Marcus Thuram a récemment été offert au Barça par son agent. Il faut dire que le départ du vice-champion du monde français est acté depuis cette semaine officiellement par les dirigeants du Borussia Mönchengladbach, qui ont confirmé que Thuram quitterait le club allemand gratuitement à la fin de son contrat. Une aubaine pour de nombreux clubs. Et pour le joueur aussi, qui va pouvoir négocier une belle prime à la signature. A noter qu'outre la possibilité de rejoindre le Barça, Chelsea, le PSG, l'Atlético de Madrid, l'Inter Milan et Manchester United sont également intéressés. Reste à savoir où rebondira Marcus Thuram, qui passera de toute façon un cap dans sa jeune carrière. Pour son père Lilian, en tout cas, le choix serait facile. Il y a quelques jours, le champion du monde 98 a en effet donné sa préférence au Barça : « Si vous me donnez le contrat, si vous l'avez, je le signerai. Mais l'important, c'est que Marcus continue de grandir en tant que footballeur. Voir mon fils au Barça serait un rêve, ce club est le rêve de tout footballeur ».