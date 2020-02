Madrid - Barcelone : Courtois provoque Messi, c'est risqué !

Dans : Liga.

Ce dimanche, le Real Madrid doit impérativement battre le FC Barcelone pour revenir en tête de la Liga. Et le gardien belge des Merengue a décidé de titiller Lionel Messi.

La semaine passée, avant de prendre 5-0 à Barcelone avec un quadruplé de Lionel Messi, l’entraîneur d’Eibar avait jugé utile de chauffer l’attaquant argentin du Barça. Mais visiblement Thibaut Courtois ne craint pas une telle réponse de la star du club catalan dimanche soir lors du très attendu Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Même si son équipe connaît un passage à vide, et a laissé la place de leader de la Liga à la formation catalane, le gardien de but international belge a décidé de faire dans la petite provocation concernant Léo Messi.

Interrogé sur la manière dont on avait travaillé du côté du Real Madrid sur le cas Messi, Thibault Courtois a été d’une franchise peut-être un peu exagérée. « Pour moi, Lionel Messi, c’est un joueur comme un autre. Si je fais des cauchemars à cause de lui ? Non, pas du tout. Nous avons étudié Lionel Messi, comme c’est le cas pour un joueur du Celta ou de Levante. Il n’y a pas de différence », a lancé le gardien de but des Merengue, décidément spécialiste de ce genre de déclaration provocatrice. Personne n’a évidemment oublié les propos de Thibault Courtois après la défaite de l’équipe de Belgique face à la France lors du Mondial 2018. On espère pour lui que Lionel Messi ne lui fera pas trop de misères dimanche à Santiago-Bernabeu.