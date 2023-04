Lionel Messi décide déjà du mercato du Barça !

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Barça travaille en interne pour faire revenir Leo Messi au club la saison prochaine. L'Argentin serait d'ailleurs très chaud à l'idée de revenir en Catalogne. L'effectif blaugrana y est attentif.

Ce sera assurément l'un des grands feuilletons de l'été prochain : Leo Messi reviendra-t-il au Barça ? La Pulga est en fin de contrat avec le PSG et semble se diriger vers la sortie. Sa relation avec les supporters franciliens est inexistante et il se dit que son départ permettra au PSG de réaliser un beau mercato, une fois sa masse salariale allégée du salaire XXL de l'Argentin, estimé à plus de 25 millions d'euros par an. En cas de départ, Messi n'aura pas trop de mal à retrouver chaussure à son pied, puisque le Barça veut le rapatrier et que l'Arabie saoudite et la MLS lui font les yeux doux. Plus le temps passe et plus un retour à Barcelone est l'option la plus probable. Son retour pourrait en plus faire rester au club une autre légende.

Messi, le Barça a la tête qui tourne

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Selon Gerard Romero, l'avenir de Sergio Busquets pourrait être remis en question si Messi revient au Barça. Bien qu'il se soit vu proposer une proposition de renouvellement il y a quelque temps, Sergio Busquets n'a pas encore pris de décision sur son avenir. Le champion du monde 2010 sera en fin de contrat en juin prochain. A 34 ans, il sait que son temps de jeu va diminuer au vu de la concurrence. En plus, la proposition de contrat reçue comporte une belle réduction de salaire. L'Inter Miami aime son profil et cherche à le séduire. Le journaliste espagnol indique cependant qu'en cas de signature de Messi au Barça, Busquets sera amené à revoir ses intentions. Les deux hommes sont très amis et leur connexion sur le terrain n'est plus à prouver. Si le Barça travaille pour faire revenir Leo Messi, le club catalan ne pourra rien faire tant qu'il n'a pas l'aval de la Liga concernant la faisabilité financière de l'opération, qui ne tombera pas avant mai prochain. La Liga veut que Barcelone baisse sa masse salariale tout en augmentant ses revenus. Une arrivée de Messi, avec baisse de salaire à la clé, pourrait permettre de le faire, avec tout ce que peut rapporter la Pulga sur et en dehors des terrains.