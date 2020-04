Liga : Reprendre le foot et être contaminé, Rakitic prend le risque

Dans : Liga.

Alors que le championnat de France a acté son arrêt définitif ce jeudi, la Liga, elle, pourrait bien reprendre dès le mois de juin prochain. Au grand bonheur de certains joueurs, et notamment au Barça.

Ces dernières heures, le Ministère de la Santé espagnol a effectivement donné son accord pour une reprise de l’entraînement des footballeurs professionnels dès lundi prochain. Si ce retour à la vie normale se fera grâce à l’aide de tests, et si aucune contrariété ne vient stopper la préparation des joueurs, la Liga pourrait donc reprendre ses droits en juin prochain. Et malgré le fait que l’Espagne soit l’un des pays les plus touchés par le coronavirus, avec plus de 24 000 morts, certains joueurs sont prêts à rejouer au foot, quitte à prendre le risque de contracter le Covid-19. C’est notamment le cas d’Ivan Rakitic.

« Je veux jouer. Il est évident que nous devons essayer de revenir avec les meilleures garanties sanitaires, mais nous devons également savoir qu'elles ne seront jamais à 100 %. Mais ce même risque sera encouru par tous les travailleurs à leur retour au travail. Les employés des supermarchés se changent également dans les vestiaires et ont la même possibilité de le contracter que nous, voire plus. Ils prennent ce risque et je veux le prendre aussi. Je pense que nous avons cette responsabilité et je suis sûr que si nous demandions aux fans ce qu'ils aimeraient, ils voudraient qu'il y ait du football. Un risque pour la santé ? Sans aucun doute et je le dis en sachant que le risque sera très faible, mais aussi en raison de la solidarité avec ceux qui jouent pour nous depuis la première minute et qu'ils continueront ainsi pendant plusieurs jours », a détaillé, dans Marca, Rakitic, qui espère maintenant que le monde du football profitera de cette crise pour faire sa révolution en devenant « un peu plus humain ».