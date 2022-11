Liga : Le Real Madrid victime d'un complot, Barcelone est suspecté !

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche, le Real Madrid a été accroché à domicile en Liga face Girona. Un match nul 1 but partout qui continue de faire couler beaucoup d'encre en Espagne.

Le Real Madrid, sans Karim Benzema, n'a pu faire mieux que match nul ce dimanche au Santiago-Bernabéu contre la modeste équipe de Girona. Les Catalans n'auront pas démérité mais ont néanmoins pu compter sur un penalty sifflé en seconde période pour égaliser. Un penalty sifflé après une main bien involontaire de Marco Asensio. L'arbitre, appelé par la VAR, a pris la décision de sanctionner l'international espagnol. Pourtant, le ballon a d'abord rebondi sur le torse d'Asensio avant de toucher sa main. Une situation de jeu qui n'aurait pas dû être sanctionnée par un penalty. Dès la fin du match, les joueurs du Real Madrid se sont publiquement indignés d'une telle décision arbitrale. Asensio lui-même a fait part de son désarroi sur ses réseaux sociaux, tout comme Carlo Ancelotti.

Le Real Madrid crie au scandale !

Definición de NO MANO que nos explican a principio de temporada…

Increíble que hoy sí … pic.twitter.com/ZSWTnGcu0u — Marco Asensio (@marcoasensio10) October 30, 2022

Du côté des journalistes espagnols proches du Real Madrid, on ne décolère pas non plus. Sur le plateau de El Chiringuito de Jugones, Tomas Roncero a totalement dégoupillé, parlant même de truquage pour maintenir l'intérêt en Liga. « Le jour du Clasico, on pensait que la Liga était finie. Mais ça n'intéresse personne que la Liga soit déjà pliée... On peut le dire. On a une Liga ridicule en Europe et il ne reste que le Real Madrid, les autres sont tous en Europa League. Quel hasard qu'en Liga, le Barça soit performant. Expulser Marcos Alonso face à Valence ? Non, parce que si le lendemain le Real Madrid bat Girona, la Liga, c'est fini. Comment on vend notre Liga si le Real Madrid a 8 points d'avance à la trêve ? », a notamment indiqué le journaliste, coutumier des sorties cinglantes et pas toujours très inspirées niveau objectivité. Malgré son match nul, le Real Madrid est toujours leader de Liga, avec un point d'avance sur le FC Barcelone. Prochain match pour le Real Madrid, dès ce mercredi en Ligue des champions face au Celtic. L'occasion de relancer la machine après deux contre-performances de suite.