Liga : Le Real Madrid pleure Cristiano Ronaldo, le terrible aveu

Dans : Liga.

Avant le Clasico de ce samedi après-midi contre le FC Barcelone au Camp Nou, le Real Madrid est plongé dans une belle crise…

Depuis une semaine, le club madrilène est dans le brouillard complet. Après une surprenante défaite contre le promu Cadix en Liga (0-1), le Real a enchaîné par une deuxième déconvenue de suite à domicile contre le Shakhtar pour son entrée en matière en Ligue des Champions (2-3). Deux revers qui placent Zinédine Zidane sur un siège éjectable. Alors que l’entraîneur français a deux matchs pour sauver sa peau, au moment où le nom de Raul circule autour du Bernabeu, Ramon Calderon estime que ZZ n’est pas responsable de la crise actuelle.

« Depuis que Cristiano Ronaldo a été bêtement vendu, il était clair que l'équipe avait besoin de renforts dans ce poste et dans d'autres, mais la triste réalité est que les comptes du club sont non seulement vides, mais également remplis de factures à hauteur d'environ 1 000 millions d'euros qui doivent être payées. Zidane fait ce qu'il peut avec les ressources dont il dispose. La performance du Shakhtar n'était pas bonne, il y a eu beaucoup d'erreurs, je suis sûr que c'était le cas dans la composition aussi, mais vous ne pouvez pas blâmer une personne, c'est une accumulation de circonstances, une chaîne d'événements qui ont conduit à cela. C'était une folie de vendre Cristiano alors qu'ils n'avaient personne pour marquer des buts », a lancé, dans la presse espagnole, l’ancien président du Real Madrid, qui estime donc que le transfert de Cristiano Ronaldo à la Juventus pour plus de 100 millions d’euros a tué le Real d’un point de vue sportif et n'a pas arrangé les choses niveau financier. Inquiétant, à un an d'un été fou annoncé à Madrid, où le Real tentera de faire venir Mbappé, Camavinga ou encore Haaland.