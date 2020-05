Liga : La mèche est vendue, le foot espagnol va reprendre !

Dans : Liga.

Le 16 mai prochain, les fans de football auront l’occasion de visionner à nouveau du football à la télévision avec le retour très attendu de la Bundesliga.

Un derby entre Schalke 04 et le Borussia Dortmund est notamment au programme. Mais dans les semaines à venir, un autre grand championnat européen a de bonnes chances de faire son come-back. Effectivement, après la Bundesliga, la Liga est toute proche d’officialiser son retour pour le mois de juin. Dans une interview accordée au quotidien Marca Claros, l’entraîneur de Leganès, Javier Aguirre affirme que le championnat espagnol va reprendre le 20 juin pour se terminer le 26 juillet. Par ailleurs, il explique que les équipes de première division seront contraintes de disputer deux matchs par semaine durant toute la fin de saison.

« Nous avons déjà une date de reprise du championnat : le 20 nous reprenons la Liga et en cinq semaines nous terminons, officiellement le 26 juillet. La Ligue vient de m'informer officiellement et j'en suis très content parce que nous avons déjà programmé les entraînements. Nous commençons dès ce vendredi, heureusement les tests (effectués sur les joueurs et le staff) ont été concluants » a indiqué l’entraîneur de Leganès, même si la Ligue de football espagnol n’a pour l’instant pas confirmé cette information. Pour rappel, le gouvernement a autorisé la reprise des entraînements à condition qu’il n’y ait pas de regroupements de plus de six personnes dans un premier temps. Dans les jours et les semaines à venir et de manière progressive, Barcelone, le Real Madrid et les autres clubs de Liga seront autorisés à s’entraîner de nouveau de manière collective. Une étape indispensable dans l’optique d’un retour à la compétition le 20 juin prochain…