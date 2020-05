All : La Bundesliga reprendra le 15 ou le 22 mai !

Dans : Bundesliga.

Angela Merkel a annoncé ce mercredi après-midi que la Bundesliga pourra reprendre lors de la deuxième quinzaine de mai, c'est la Ligue allemande qui fixera jeudi le calendrier.

La reprise du Championnat d’Allemagne se profile désormais sérieusement, puisque lors d’une conférence de presse, et après une réunion avec les autorités des différentes régions, Angela Merkel a entériné un calendrier de reprise. La Chancelière allemande a en effet indiqué que la Bundesliga pourra reprendre lors de la deuxième quinzaine du mois de main, l’élue demandant aux autorités du football de s’organiser pour mettre en place cette reprise en D1 et D2. Une réunion téléphonique va intervenir dès jeudi afin de sceller le calendrier des matchs, le doute étant encore de mise concernant la fin de la Coupe d'Allemagne.

Cette décision des autorités allemandes va probablement pousser les autres championnats à reprendre également, c’est du moins ce que la presse italienne expliquait ce mercredi, toutes ces futures rencontres étant évidemment jouées à huis clos. Pendant ce temps-là, en France, on se passera de Ligue 1, mais au moins on aura à la télévision du football en direct. De quoi relancer le débat sur la décision prise par le Gouvernement français de stopper définitivement la Ligue 1 sans attendre, et sur la position de la LFP et de la FFF de ne pas envisager autre chose. Le principe de précaution risque de coûter cher, et même très cher, à notre Championnat si l'ensemble des autres compétitions reprennent, tout cela dans le parfait respect des règles sanitaires.