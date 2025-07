Les sommes folles demandées par le Barça à Spotify

Dans : Liga.

Par Nathan Hanini

Indépendamment de l’aspect sportif, le FC Barcelone doit être sur tous les fronts. Outre le cas du Camp Nou bientôt terminé, le club catalan doit entamer les négociations pour renouveler son contrat avec Spotify. La marque suédoise n’est pas sur la même longueur d’onde que les dirigeants du club espagnol concernant les montants de l’accord.

Après une saison marquée par le renouveau, le FC Barcelone veut poursuivre son nouveau cercle vertueux. La jeunesse catalane a pris le pouvoir sous la houlette d’Hansi Flick et les ambitions sont encore à la hausse la saison prochaine. Mais en dehors du terrain, le champion d’Espagne doit renégocier des contrats. Après Nike, c’est désormais Spotify qui doit discuter avec le board catalan. Le géant suédois souhaite conserver sa présence sur le maillot pour les saisons à venir ainsi que le naming du stade du Camp Nou, une fois que les travaux seront terminés. Le Barça est également d’accord pour poursuivre le partenariat, mais les sommes engagées devront être rehaussées.

Les sommes bloquent les négociations.

🚨 Pessimisme autour de la tenue du Trophée Gamper au Camp Nou.



Le FC Barcelone a obtenu une première autorisation pour des activités commerciales au Spotify Camp Nou.

Mais cela ne suffit pas encore pour permettre un retour officiel dans le stade. Le club attend toujours la… pic.twitter.com/LsNuq0lcp1 — ADN BARÇA (@ADN_BCL) July 16, 2025

Selon Mundo Deportivo, Spotify souhaite renouveler le partenariat qui s’achève en juin 2026. Le quotidien espagnol précise que la plateforme de streaming paye actuellement 70 millions d’euros plus cinq millions pour le naming du stade. Une somme qui augmentera à plus de 20 millions d’euros pour la période 2026/2034, une fois que les Catalans auront retrouvé leur antre. Spotify souhaite donc renouveler le deal concernant sa présence sur le maillot jusqu’en 2030 en augmentant de 10 millions d’euros son prix. Puis de négocier une nouvelle prolongation jusqu’en 2034 pour 10 millions d’euros supplémentaires sur la période pour porter l’accord à 90 millions. Mais le FC Barcelone trouve que la marque suédoise sous-estime l’impact du club. Mundo Deportivo précise que le service marketing des Catalans a déjà évalué que le maillot du Barça vaut environ 120 millions d’euros. À cela s’ajoute l’impact des nouvelles têtes catalanes à l’image de Lamine Yamal mais également la présence au sein de l’équipe féminine des quatre dernières Ballons d'Or Alexia Putellas et Aitana Bonmatí. Un accord est donc loin d’être trouvé.