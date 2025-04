Les images insupportables des joueurs du Real Madrid

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Le FC Barcelone s'est imposé 3-2 contre le Real Madrid en finale de la Coupe du Roi. La réaction des joueurs madrilènes risque de faire énormément parler.

De la préparation du match à la fin de la rencontre, la finale de la Coupe du Roi n’a pas permis, malgré une opposition de grande qualité, de mettre le football sur le devant de la scène. Si la tension a été palpable tout au long de la rencontre, chaque coup de sifflet a été l’objet de vives contestations, souvent des deux côtés. Impossible pour l’arbitre de la rencontre d’officier sereinement, même s’il n’y a pas eu de graves erreurs de répertoriés, si ce n'est probablement un pénalty pour une faute de Rudiger sur Torres. Mais à la fin du match, en raison également de la frustration du scénario de la rencontre, les joueurs du Real Madrid ont littéralement pété les plombs.

Rudiger pète un plomb

Sur un dernier coup-franc sifflé contre Kylian Mbappé alors que les Merengue tentaient de presser, Vinicius et Lucas Vasquez sont entrés sur le terrain avec de grands gestes alors qu’ils avaient été remplacés. Mais le pire est venu d’Antonio Rudiger, qui a profité d’une poche de glace qu’il possédait pour se soigner pour jeter des glaçons et d’autres projectiles contre l’arbitre. Expulsé, le défenseur allemand a été retenu pour ne pas aller s’en prendre physiquement à l’officiel, et n’est même pas sorti du banc de touche malgré son carton rouge. Des images qui reflètent ce week-end tout de même très mal géré par le Real Madrid, qui ne digère pas ses différentes défaites et cherche visiblement des bouc-émissaires ailleurs dans son niveau de jeu.

« Le Real a été indigne de son histoire de bout en bout dans cette séquence./ Communication désastreuse limite complotiste, contenu de jeu loin des attentes... Heureusement que le football a gagné. Donc le Barca… », a livré Nabil Djellit, le journaliste de France Football. Dommage en effet de voir le match se terminer de cette façon alors que la passe d’arme pendant 120 minutes aura été haletante.